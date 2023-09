Die RONDO-Redaktion besucht Herrenmodegeschäfte in Wien

Karlinger

In dritter Generation führt Thomas Wurzer fort, was seine Großmutter mit aufgebaut hat: die Manufaktur Karlinger. Durch klassisch produzierte Hosenträger mit Lederschlaufen zum Anknöpfen hat sich die Werkstatt in Alsergrund wieder einen Namen bei der jungen, urbanen Kundschaft gemacht.

Alser Straße 32/2, 1090, karlinger.com

Park

Spannende Brands, die in der internationalen Fashionbubble schwer angesagt sind, sucht man als Wiener oft vergebens. Doch im Conceptstore Park werden modeaffine Männer (und Frauen) fündig: Dries van Noten, Acne oder Marine Serre sind Teil des sorgfältig kuratierten Sortiments.

Mondscheingasse 20, 1070, park-onlinestore.com

Slowear Venezia

Eine gute und vor allem sympathisch übersichtliche Auswahl an Herrenmode und Accessoires gibt es bei Slowear in der Wiener Innenstadt. Stilistisch liegt das Sortiment des kleinen Geschäftes zwischen sportlich und auch ein bisschen eleganter.

Weihburggasse 9, 1010, slowear.com

Glein

Die nachhaltige Mode des Wiener Labels Glein ist nicht ausschließlich für Männer gemacht, doch in der Neustiftgasse finden sie verlässlich schöne schlichte Basics vom Sweater bis zur Jeans.

Neustiftgasse 18, 1070, glein.wien

Hypeneedz

Für Liebhaber besonderer Sneaker: Vor etwa zwei Jahren hat in der Nähe der Kärntner Straße der deutsche Sneakerstore Hypeneedz eröffnet.

Rauhensteingasse 10, 1010, hypeneedz.com

