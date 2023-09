Pro

Zuerst einmal: Wer Cargohose sagt, tut dem Beinkleid unrecht und versucht es auf eine modische Ebene zu heben. Dort gehört sie nicht hin, die Säcklhosn. Sie ist kein Anzug, ein Allrounder, den man immer tragen kann. James Bond, Angela Merkel, Columbo – in Cargohosen undenkbar.

Mir hat sich die Säcklhosn auch erst vor wenigen Jahren so richtig erschlossen. Es war rund um die Zeit, als ich ein altes Haus auf dem Land kaufte und es zu renovieren begann. Sie ist eine Arbeitshose, bei der man schnell am linken Oberschenkel das Geldbörsel einsteckt, rechts das Smartphone oder die Tschick; dann fährt man zur Altstoffsammelstelle, wo die ohne Säcklhosn das Geld aus der Männerhandtasche kramen. Oder aus dem Latz.

Obwohl, weil wir bei der Mode angefangen haben: Wenn meine Frau in ihrer mehr als 20 Jahre alten Cargohose vor mir steht, dann muss ich der Hose doch eine zeitlose Schönheit unterstellen. Vielleicht bin ich aber auch nur immer noch in meine Frau verschossen – egal was sie anhat. (RONDO, Guido Gluschitsch, 5.9.2023)