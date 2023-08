Das erste ORF-"Sommergespräch" mit dem noch relativ neuen SPÖ-Chef Andreas Babler sahen Montagabend im Schnitt 743.000 Menschen. Babler liegt damit fast gleichauf mit den Quoten von Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammers "Sommergespräch" 2022 und knapp hinter dem seiner Vorgängerin an der SPÖ-Spitze, Pamela Rendi-Wagner, im Vorjahr.

So innig ist Andreas Babler mit Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil – bedeutete er, ausnahmsweise wortlos, im ORF-"Sommergespräch" am Montagabend. ORF BFILM

Höhere Marktanteile

747.000 Menschen verfolgten Anfang September 2022 das Sommerinterview mit Kanzler und ÖVP-Chef Nehammer im ORF, damals geführt von Tobias Pötzelsberger und Julia Schmuck auf der Terrasse des neuen ORF-Mediencampus. Die Werte beziehen sich jeweils auf die Zuschauerinnen und Zuschauer am Abend der Ausstrahlung ohne spätere Nutzung.

Der Marktanteil des Nehammer-Interviews im ORF lag damals bei 27 Prozent (beim Gesamtpublikum); Bablers "Sommergespräch" mit Susanne Schnabl am Montagabend im Sprechzimmer des Parlaments lag bei 30 Prozent. Der Marktanteil gibt an, wie viel Prozent des gesamten Fernsehpublikums in dieser Zeitzone die jeweilige Sendung verfolgten.

Nehammer ist kommende Woche im Sprechzimmer des Parlaments in der letzten Ausgabe dieser "Sommergespräche" zu Gast.

Andreas Bablers Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner sahen im Schnitt 756.000 im "Sommergespräch" Ende August 2022. Marktanteil damals: 29 Prozent. (fid, 29.8.2023)