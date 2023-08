München – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger von den Freien Wählern zu einer schriftlichen Aufklärung bezüglich der Antisemitismusvorwürfe aufgefordert. Aiwanger habe zugesichert, einen Katalog von 25 Fragen zu beantworten, sagte der CSU-Chef am Dienstag nach einer Sondersitzung des Koalitionsausschusses. Aiwanger habe sich in der Sitzung und im Ministerrat zu den Vorwürfen geäußert, das reiche aber nicht für eine abschließende Bewertung.

Markus SOEDER Ministerpraesident Bayern und CSU Vorsitzender, Hubert AIWANGER Freie Waehler,Wirtschaftsminister Bayern, Portraet,Portrait,Porträt. Pressekonferenz nach Kabinettssitzung der Bayerischen Staatsregierung-Folgen zum Thema Coronavirus am 10.03.2020 in Muenchen. *** Markus SOEDER State Premier of Bavaria and CSU Chairman , Hubert AIWANGER Freie Waehler,Minister of Economic Affairs of Bavaria , Portrait,Portrait,Portrait Press conference after cabinet meeting of the Bavarian State Government Consequences of the coronavirus on 10 03 2020 in Munich FrankHoermann/SVEN SIMON via www

"Es ist wichtig, reinen Tisch zu machen und für Klarheit zu sorgen, damit man weitermachen kann", sagte Söder. Eine Entlassung Aiwangers lehnte Söder zunächst aber ab. Bevor die offenen Fragen geklärt seien, sei dieser Schritt ein Übermaß – zumal der Vorfall mehr als drei Jahrzehnte her sei und sich Aiwanger klar davon distanziert habe. "Das ist aber kein Freispruch oder Freibrief", sagte Söder. "Es darf jetzt nichts mehr dazukommen." Schon jetzt sei der Schaden für den Ruf Bayerns groß. Zugleich bekannte sich Söder aber zur Zusammenarbeit mit den Freien Wählern: Diese habe sich bewährt, er wolle, dass sie fortgesetzt werde.

Aiwanger, der Vorsitzender der Freien Wähler ist, hatte am Wochenende Vorwürfe dementiert, als 17-Jähriger ein antisemitisches Flugblatt an seiner damaligen Schule verfasst zu haben. Sein Bruder bekannte sich später dazu. Aiwanger distanzierte sich von dem Inhalt, fügte aber hinzu, er könne sich nicht erinnern, ob er das Papier damals weiterverbreitet habe. Der Vorfall überschattet den Wahlkampf in Bayern. In sechs Wochen wird dort ein neuer Landtag gewählt. (APA, 29.8.2023)