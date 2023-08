Unsere Fehler, Schluss mit "The Idol", "11 Freunde" verkauft - und eine Linz-Kampagne mit "Rich Bitch"

"One Piece" Piraten-Manga mit echten Menschen auf Netflix - eine unendliche Geschichte? Jakob Thaller über das Phänomen zum Netflix-Start

Neuer ORF-Beitrag, alte Landesabgabe Wiens Bürgermeister Ludwig "würde da am jetzigen Zustand, an den sich die Bevölkerung auch gewöhnt hat, nichts ändern". Und: Wie die Steiermark auf 4,70 Euro pro Monat Aufschlag zum neuen ORF-Beitrag kommt, ohne etwas an ihrer Abgabe zu ändern.

"Sommergespräch" Bablers ORF-Quote knapp unter der von Rendi-Wagner und Nehammer 2022 und vor Herbert Kickl 2023 - die Zuschauerzahlen

"Sommergespräch" 2 Vom Weingut ins Sprechzimmer - das TV-Tagebuch zum ORF-Sommertalk

Vermurkst Unsere Fehler: Endlich wieder Schule und festen Boden unter den Füßen - die Fehlerkolumne

"The Idol" HBO macht Schluss mit "The Idol" mit Lily-Rose Depp und The Weeknd - keine zweite Staffel

"11 Freunde" "Spiegel" übernimmt Mehrheit an Fußballkulturmagazin mit intensiver Fanbindung

Fühlen wie eine "Rich Bitch" So schrill bewirbt Forafilm die Stadt Linz - Etats & Kampagnen

Switchlist "Die Fälscher", "Wir gegen die!" und "Musik als Waffe" - die TV-Tipps für Dienstag

