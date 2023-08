Das bunte Spätwerk des Künstlers wird in der weltweit umfangreichsten Ausstellung im Jahr 2023, mit mehr als 150 Objekten, im Museum St. Peter an der Sperr gezeigt.

Von 2. September bis 29. Oktober 2023 werden im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt, an die 150 Werke des im April verstorbenen Universalkünstlers Hermann Nitsch gezeigt. Die im Museum und der dazugehörigen Kirche präsentierten Arbeiten sind vor allem großformatige Werke aus den letzten Jahren von Hermann Nitsch aus der Sammlung Werner Trenker, ergänzt um Leihgaben der Nitsch Foundation. Die Arbeiten bestechen durch völlig neue, leuchtende Farbkompositionen. Als Kurator der Schau konnte Hubert Klocker, ein ausgewiesener Aktionismus-Spezialist gewonnen werden. Es ist dies die zweite Nitsch Ausstellung, die in Wiener Neustadt gezeigt wird, genau 25 Jahre nach der ersten.

„Etwas Neues zu schaffen und zu gestalten, ist das Schönste, das man als Mensch erleben darf. Mir ist es wichtig, Menschen mit der meiner Sammlung zur Kunst zu führen und ihnen dadurch neue Welten zu eröffnen“, so Werner Trenker zur Ausstellung.

Rita Nitsch freut sich „Der Rahmen und die Bildauswahl für diese Ausstellung würde Nitsch sehr gefallen: die Stadt, die Sammlung, die Ausstellungsräumlichkeiten, der Kurator.“

Im Jahr 2023 werden Nitsch Ausstellungen in New York, Wiener Neustadt, Seoul, Paris und London veranstaltet. Die Ausstellung „Farbenwelt“ in Wiener Neustadt ist ein Höhepunkt im heurigen Reigen der Nitsch Ausstellungen.

Der Bürgermeister von Wiener Neustadt, Klaus Schneeberger, mit Stolz: „Die Ausstellung Farbenwelt mit Werken des großen Künstlers Hermann Nitsch ist für Wiener Neustadt eine ganz besondere Ehre und Bestätigung unseres Weges in der Kultur der letzten Jahre.“

„Hermann Nitsch hat ein weltweit anerkanntes Gesamtkunstwerk geschaffen. Er war Komponist, Philosoph, Aktionist, Grafiker, Schriftsteller und Maler, und hat mit seinem Orgien Mysterien Theater Neues hervorgebracht. Die gotische Kirche Sankt Peter an der Sperr in Wiener Neustadt gibt den Werken von Hermann Nitsch den perfekten Raum. Die Wirkung der Bilder in dieser wunderschönen Kirche mit ihren rohen Wänden und ihrer klaren, kühlen Architektur ist überwältigend“, Werner Trenker, Gründer und Eigentümer von MED TRUST und Kunstsammler.

Die Sammlung Werner Trenker umfasst neben zeitgenössischer, vor allem österreichische Kunst und zahlreiche Kunstwerke und Gebrauchsobjekte der Wiener Werkstätte, wie von Josef Hoffmann. Aufgebaut wurde diese von dem Unternehmer Werner Trenker, der seinem persönlichen Geschmack und Interesse folgend, zahlreiche Bilder und Skulpturen erworben hat und damit eine umfangreiche Privatsammlung geschaffen hat.

Der Fokus der Sammlung liegt vor allem auf der Kunst von Hermann Nitsch, Arnulf Rainer, Markus Prachensky, Drago Prelog, Hans Staudacher, Franz Grabmayr, Hannes Mlenek, Gottfried Hellnwein, VOKA, Roy Lichtenstein, Kiki Kogelnik, Gunter Damisch, Karl Korab, Adolf Loos und Antonia Riederer. Der Bereich der Skulpturen wird dominiert von Oskar Höfinger, Mario Dalpra, Hubert Hanghofer und Billi Thanner.

Es ist der Wunsch des Sammlers, seiner gesellschaftlichen Verantwortung folgend, die Werke öffentlich zugänglich zu machen, um Menschen, vor allem auch Kindern den Zugang zur Kunst möglichst niederschwellig zu ermöglichen.

"Menschen, ob jung oder alt, sollen die Möglichkeit haben, ihre Inspirationen und Ideen zu entwickeln, umzusetzen und Neues zu gestalten, um damit ihr eigenes Leben und das ihrer Mitmenschen zu bereichern. Dieser Esprit, diese leidenschaftliche Suche nach Neuem, Höherem, nach Schönerem, der in allen Menschen schlummert, soll gefördert werden. Die Hermann Nitsch Ausstellung »Farbenwelt« soll ein Anstoß hierfür sein“, Werner Trenker, Gründer und Eigentümer von MED TRUST und Kunstsammler.