"Fallende Blätter" erzählt von zwei einsamen Menschen, Ansa (Alma Pöysti) und Holappa (Jussi Vatanen), die zufällig im nächtlichen Helsinki aufeinandertreffen. Beide sind auf der Suche nach der ersten, einzigen und endgültigen Liebe ihres Lebens. Der Weg zu diesem ehrenwerten Ziel wird erschwert durch die Alkoholsucht des Mannes, verlorene Telefonnummern, die Unkenntnis des Namens und der Adresse des jeweils anderen – und nicht zuletzt durch die allgemeine Tendenz des Lebens, denjenigen, die ihr Glück suchen, Steine in den Weg zu legen. Diese sanfte Tragikomödie kann als "vierter Teil" von Aki Kaurismäkis Arbeitertrilogie ("Schatten im Paradies", "Ariel" und "Das Mädchen aus der Streichholzfabrik") angesehen werden.

Pressestimmen

"Ein schöner, melancholischer Film" - Valerie Dirk, DER STANDARD

"Ein absoluter Glücksfall fürs Kino! … zutiefst berührend … einzigartig und zeitlos." - filmstarts.de

"Der Film des Finnen ist grandios." - Spiegel online

"Ein herrlich cinephiler Film" - critic.de

"Ein Film wie eine Umarmung." - film-rezensionen.de

"A tender, beautifully directed love story from the Finnish filmmaker Aki Kaurismäki" - The New York Times

"Aki Kaurismäki is in vintage form with a tragicomedy that glimmers like a jewel in the dust" - The Hollywood Reporter

"The Finnish auteur’s latest gem is a sweet, sharp, drolly cinephiliac love story" - filmcomment.com

"An unexpected crowd-pleaser from a minimalist master." - Toronto Star

"It offers a stirring reminder — both with its story, and through the experience of watching it — that life can only be so bleak so long as you can still go to the movies and escape it for a little while." - IndieWire

"'Kuollet Lehdet' is another of Kaurismäki’s beguiling and delightful cinephile comedies, featuring foot-tapping rock’n’roll. It’s romantic and sweet-natured, in a deadpan style that in no way undermines or ironises the emotions involved and with some sharp things to say about contemporary politics." - The Guardian

