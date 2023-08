Das Aussehen der Wandelnden Blätter gibt nicht unbedingt Hinweise auf ihre Artzugehörigkeit. Getty Images/Bjoern Wylezich

Sie sind wahrhaft faszinierende Wesen. Als Unterfamilie der Gespenstschrecken überzeugen die Wandelnden Blätter mit ihrem Aussehen, mit dem sie, wie der Name schon verrät, Blätter perfekt nachahmen. Der grüne oder bräunliche, blattartig verbreiterte Körper ermöglicht eine perfekte Tarnung in ihrem natürlichen Lebensraum hoch oben in tropischen Bäumen.

Nun stellte ein internationales Team in einem 84 Seiten starken Forschungspapier sieben neue Arten von Wandelnden Blättern vor. Diese Spezies waren noch nicht einmal wissenschaftlich beschrieben. Der Grund dafür: Sogenannte kryptische Arten unterscheiden sich genetisch, aber nicht in ihrem Aussehen voneinander. Das macht die Klassifizierung besonders herausfordernd.

Sven Bradler von der Universität Göttingen forscht seit rund 25 Jahren zu den Stab- und Gespenstschrecken. Im Gespräch mit dem STANDARD verrät der Biologe, wie die Forschungsgruppe an das Datenmaterial über die Wandelnden Blätter kommt und warum die detaillierte Artenbeschreibung für die Biologie so essenziell ist.

Wenige Details über Feinde bekannt

Für Forscherinnen und Forscher gestaltet sich schon das Finden der Tiere als recht schwierig. Nicht nur wegen ihrer Tarnung, mit der sie Blattränder, Fraßstellen und die Blattaderung imitieren – sondern auch, weil sie hoch oben in den Bäumen leben und vorwiegend nachtaktiv sind. Tagsüber sind sie starr oder bewegen sich wie ein Blatt langsam mit dem Wind, um möglichst von ihrer Existenz abzulenken.

Generell lieben sie das Abenteuer nicht. Auf andere Arten oder Fressfeinde reagieren sie recht passiv und verteidigen sich vorwiegend gar nicht. Viel eher verharren sie bei Berührung oder lassen sich auf den Boden fallen. Dort angekommen, laufen sie ins Laubdickicht, um Unterschlupf zu finden. Da sie so weit oben in den Bäumen leben, ist aber nur wenig über ihre Fressfeinde bekannt. Auf Nachfrage dazu sagt Biologe Bradler: "Ich kenne keinen Bericht, in dem nachgewiesen worden wäre, dass das Wandelnde Blatt von einem anderen Tier gefressen wurde. Anders ist das bei den Stabschrecken, da gibt es auch Fotos von Affen oder Vögeln, die die Insekten fressen."

Die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Gespenstschrecken sind so groß, dass sie oft als unterschiedliche Arten identifiziert wurden. Die Männchen sind meist kleiner und dünner als die Weibchen und in manchen Varianten sogar flugfähig. Wie die meisten Insekten legen auch die Wandelnden Blätter Eier zur Fortpflanzung. Um sich auch über größere Distanzen verbreiten zu können, wenden die Tiere einen Trick an. Werden ihre Eier von Vögeln gefressen, überleben fünf bis 20 Prozent der dickwandigen Eier die Verdauung im Vogelmagen unbeschadet. Aus manchen dieser Eier schlüpfen an neuen Orten wieder Junge.

Gespenstschrecken wie das Wandelnde Blatt leben vorwiegend in tropischen und subtropischen Gebieten. Die größte Artenvielfalt findet sich in Südostasien, beispielsweise in Indien, Sri Lanka, Indonesien und den Philippinen. Je dichter der Wald und je tropischer das Klima, desto höher die Artendichte. "Artenbeschreibungen sind ein wichtiges Tool, um zu wissen, wie wertvoll einige Habitate für den Artenreichtum sind. Für den Naturschutz ist es essenziell zu wissen, welche Organismen in einer Region leben", bringt es Bradler auf den Punkt. "Man kann nicht schützen, was man nicht kennt."

Während Pulchriphyllium anangu (A) eine neue, eigenständige Art aus Indien ist, zählen die anderen Individuen (B, C) trotz der äußerlichen Verschiedenheit beide zur neu beschriebenen philippinischen Art Phyllium ortizi. Vishwanath Gowda(A), Maxime Ortiz(B+C)/Universität Göttingen

Erweitertes Bild von der Verbreitung

Die im wissenschaftlichen Journal "Zoo Keys" veröffentlichten Beschreibungen von sieben Spezies sind eine Folgearbeit zur bereits 2021 veröffentlichten Forschung, bei der genetische Verwandtschaftsverhältnisse zwischen verschiedenen Wandelnden Blättern geklärt wurden. In einer Kooperation mit Royce Cumming, einem Spezialisten für Wandelnde Blätter aus New York, entstand auch für die Forschenden der Universität Göttingen ein weiterer Schwerpunkt. Die Zahl der bekannten Wandelndes-Blatt-Arten konnte so in nur wenigen Jahren verdoppelt werden. Die Forschenden schätzen aber, dass es mindestens dreimal so viele Arten gibt wie die bis jetzt gefundenen.

Aufgrund ihres Aussehens wurden einige Individuen aus Indien bisher für eine Art gehalten, die auch in Südostasien verbreitet ist. Mittels Genanalysen fanden die Forschenden nun heraus, dass es sich um eine ganz eigene Art handelt. Dass man unterschiedliche Arten identifizieren kann, ist wichtig für den Artenschutz. "Wenn die Individuen in Indien aussterben, verkleinert sich nicht bloß das Verbreitungsgebiet einer Art, wie man zuvor dachte. Tatsächlich wird eine eigenständige Art ausgelöscht. Daher ist die indische Art besonders schützenswert", sagt dazu Sarah Bank-Aubin von der Universität Göttingen.

Phyllium giganteum in Malaysien. Getty Images/iStockphoto

Hilfe von Laien

Biologe Bradler nennt insbesondere Naturfotografen als gute Quelle für die Forschenden. Mit deren Entdeckungen werde es möglich nachzuverfolgen, in welchen Bereichen der Welt spezifische Arten vorkommen. In der Zusammenarbeit mit Laien konnten so einige Stabschrecken in ihrer geografischen Ausbreitung eingegrenzt werden. Bradler ist froh über diese neuen Möglichkeiten: "Begeisterte Naturfotografinnen und -fotografen erzählen uns mit ihren Bildern eine Menge über die Verbreitung von Tieren. Wir als Forscher können nicht überall hinreisen, daher ist es toll, dass wir diese Informationen nutzen können."

Zur wissenschaftlichen Artenbeschreibung von ganz neuen Spezies braucht es ein Belegexemplar. Finden Zoologen vor Ort eine neue Spezies, muss sie in Alkohol eingelegt und als Beweis mitgebracht werden. Das ist für DNA-Analysen laut Bradler aber nicht immer notwendig. Dafür werden nur kleine Teile vom Muskelgewebe der Tiere verwendet. Die Tiere werfen, ähnlich wie man es von Eidechsen kennt, bei Gefahr Körperteile ab, die aber wieder nachwachsen – in diesem Fall Beine. Das ist möglich, weil die lebensnotwendigen Organe in der Mitte ihres Körpers angelegt sind.

Das Genmaterial stammt neben der freien Wildbahn auch von Züchtern und Zoos, denn mittlerweile gibt es besonders in Europa auch eine große Community, die Gespenstschrecken züchtet und in Terrarien hält. Nicht immer ist ihre genaue Spezies den Besitzern überhaupt bekannt. Sven Bradler sagt dazu: "Das Wandelnde Blatt ist ein Tier, das sich bei guter Haltung auch in Terrarien gut entwickelt und fortpflanzt. Zoos und Zucht sind aber nur ein Notbehelf. Wichtiger wäre es natürlich, dass sie im natürlichen Habitat überleben." Zum Schutz der Tiere ist die Grundlagenforschung, wie sie von Bradler, Bank-Aubin, Cumming und ihrem Forschungsteam betrieben wird, essenziell. Nur so können sich Mensch und Tier auch in ferner Zukunft noch an den Kuriositäten der Natur erfreuen. (Sebastian Lang, 30.8.2023)