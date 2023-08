Auf Verlangen von SPÖ und FPÖ findet am Mittwoch eine Sondersitzung des Nationalrats wegen der hohen Inflation statt. IMAGO/SEPA.Media

Es ist ein aufgelegtes Oppositionsthema und ein klassisches Oppositionsinstrument: SPÖ und FPÖ zwingen die Regierungsparteien am Mittwoch zu einer Sondersitzung des Nationalrats – wegen der hohen Inflation. Die Teuerung emotionalisiert: Alle spüren sie, besonders hart trifft sie aber Menschen mit niedrigen Einkommen.

Ideen und Ideologien gegen die Inflation. Illustration: Fatih Aydogdu, Fotos: John Mayall, James Tassie, Mises Institute; US-Public Domain; John Eisele/Colorado State University

Wegen anhaltender Lieferkettenprobleme begann die Teuerung im Sommer 2021 anzuziehen, der exorbitant hohe Anstieg wurde jedoch durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 ausgelöst. Energie- und Lebensmittelpreise gingen durch die Decke, was sich auf praktisch alle Branchen auswirkte.

Extrem hohe Inflation

Im heurigen Winter lag die Inflation hierzulande teilweise sogar im zweistelligen Bereich. Während sich die Lage in der Eurozone allmählich entspannt, betrug die Teuerung in Österreich im Juli immer noch sieben Prozent. Um sie in den Griff zu bekommen, hat die Europäische Zentralbank (EZB) bisher mit neun Zinserhöhungen gegengesteuert. Aktuell liegt der Leitzins bei 4,25 Prozent, so hoch wie zuletzt im Oktober 2008. Vom Zentralbank-Ziel einer Inflation von zwei Prozent ist man aber nach wie vor weit entfernt – was auch noch länger so bleiben dürfte, meinen zahlreiche Experten.

Europaweit haben Regierungen unterschiedliche Maßnahmen gesetzt. Österreichs türkis-grüne Koalition hat weitgehend auf Markteingriffe verzichtet, dafür auf großzügige Hilfen gesetzt. Zu großzügig, wie viele meinen, denn verteilt wurde primär mit der Gießkanne – was ein Grund dafür sein dürfte, dass die Inflation in Österreich nach wie vor so hoch ist.

Der Nationalrat startet also mit einem volkswirtschaftlichen, aber dennoch griffigen Thema in den politischen Herbst. Die Parteien haben sich ihre ideologischen Bausteine dafür längst zurechtgelegt.

ÖVP: Späte Eingriffe, wo sie populär sind

Die längste Zeit bemühte sich die ÖVP, den Markt sein Ding machen zu lassen: In der Inflationsbekämpfung setzte die Kanzlerpartei auf Boni, Zuschüsse und Hilfen – und zwar für Privathaushalte und für Unternehmen. Wohnkostenzuschuss statt Mietpreisbremse, Extra-Klimabonus statt Strompreisdeckel. Es ist der sanfteste staatliche Eingriff: Wenige Beschränkungen für den Markt, die Folgen dämpft der Staat für die Menschen. Die ökonomische Argumentation: Die Inflation mag hoch sein, doch die Kaufkraft ist es auch.Diesen Kurz will die Regierung jetzt etwas korrigieren und hat sich, wie am Dienstagabend bekannt wurde auf einen Mietpreisdeckel geeinigt.

Wegen der anhaltend hohen Teuerung gerieten die Türkisen als Regierungspartei immer stärker unter Druck. Auch deshalb, weil die Inflation in anderen europäischen Ländern wieder deutlich gesunken ist. Seitdem setzt die ÖVP gezielt Akzente in einzelnen Branchen, vor allem bei Energiekonzernen. Die Steuer auf Zufallsgewinne wurde erhöht und die Rhetorik gegenüber Unternehmen verschärft.

Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP REUTERS/LEONHARD FOEGER

SPÖ: Breitseite gegen Markt, Kapital und Regierung

Es mag nicht allein an Andreas Babler liegen, dass die SPÖ in der Inflationspolitik einen betont linken Kurs fährt – aber ganz ohne Einfluss dürfte die Marx-Lektüre des Parteichefs auch nicht gewesen sein. Die Teuerungsideologie der Sozialdemokratie orientiert sich eindeutig an einem alten Feindbild: dem Kapital. Konkret sind das in den Augen der Roten die Banken, die Konzerne, die Vermögenden. So oft wie niemand anderer sprechen deren Vertreterinnen und Vertreter von der "Gierflation" und sehen die maßlose Geldanhäufung der Reichen als Ursache der Preissteigerungen.

Der Gegenspieler in der roten Welt ist der starke Staat. Er soll übertriebene Gewinne abschöpfen, Zinsen und Mieten deckeln und Supermärkte zu niedrigen Preisen zwingen. Für eine Oppositionspartei quasi Pflichtprogramm: die Kritik an der Regierung, die all diese Möglichkeiten aus Sicht der SPÖ nicht ausreichend nutzt.

Der neue SPÖ-Chef Andreas Babler brachte zuletzt wieder Schwung in die Debatte rund um eine Erbschaftssteuer. APA/HELMUT FOHRINGER

FPÖ: Elitenkritik und Russland-Treue

Als rechtspopulistische Partei in der Oppositionsrolle folgt die FPÖ einem altbekannten, aber gelingsicheren Rezept: heftige Kritik an der Regierung und einfache Lösungsvorschläge. Die abgehobenen Regierungsparteien hätten kein Verständnis für die Sorgen der Bevölkerung. Und die Banken profitierten davon. Wenn sich die Freiheitlichen ökonomisch äußern, dann im Sinne eines schlanken Staats. Steuern und Abgaben sollten gesenkt werden, insgesamt würden die einfachen Menschen zu viel "für den Finanzminister" arbeiten.

In der Ursachenbekämpfung zeigen sich die Blauen ihrer alten Freundschaft zum russischen Regime treu. Preistreiber seien nämlich die europäischen Sanktionen gegen die Russische Föderation aufgrund des Überfalls auf die Ukraine. Wo die FPÖ regiert, fällt ihr der stringente Populismus oft schwerer: Blaue in Salzburg und Oberösterreich wollten nicht auf die Erhöhung der Politikergehälter verzichten.

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl will die Regierung auffordern, "der unverschämten Abzocke der Banken durch Sofortmaßnahmen ein Ende zu bereiten". IMAGO/Martin Juen

Grüne: Ein funktionierender Markt soll’s richten

Die freie Marktwirtschaft liegt an sich nicht im Zentrum der grünen Ideologie. Angesichts des hohen Stellenwerts begrenzter Ressourcen gelten die Grünen traditionell als wachstumskritisch. Dennoch pocht die Partei bei der Bekämpfung der Inflation immer wieder darauf: Es müsse ein echter Wettbewerb herrschen, damit das Leben nicht immer teurer werde. Vor allem Vizekanzler und Ökonom Werner Kogler verweist darauf gerne in seiner Kritik an Energiefirmen und Lebensmittelhändlern. Die Ursache für die hohen Preise sieht er (auch) in hoher Marktkonzentration. Immer wieder bringen die Grünen deshalb die Wettbewerbsbehörde ins Spiel.

Das grüne Lieblingsthema Umwelt spart die Partei in der Teuerungsdebatte aber nicht aus: Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine seien Öl und Gas die Haupttreiber der Inflation – es sei also auch deshalb höchste Zeit, aus diesen auszusteigen.

Für Vize-Kanzler Werner Kogler sei eine Übergewinnsteuer für Banken "nicht aus der Welt", sollten Diskrepanzen zwischen steigenden Kreditzinsen und stagnierenden Sparzinsen ökonomisch nicht mehr erklärbar sein. IMAGO/michael indra

Neos: Staatliche Abnehmkur und Gießkannenverbot

Dass die Neos kein Fanklub des starken Staats sind, ist klar. Auch in der Inflationsbekämpfung bleibt die liberale Partei ihrer ideologischen Ausrichtung treu. Damit der Bevölkerung mehr Geld zum Leben bleibt, solle die Regierung die Lohnnebenkosten senken. Der Finanzminister nehme zu viel Geld durch die gestiegenen Preise ein. Die Menschen sollen eigenverantwortlich entscheiden, wofür sie das Geld ausgeben. Dass die Regierung nur die unteren zwei Drittel der kalten Progression abgeschafft hat, sehen die Pinken als Affront.

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat die Regierung immer wieder für ihre "Koste es, was es wolle"-Mentalität in der Inflationsbekämpfung kritisiert. APA/GEORG HOCHMUTH

Folgerichtig kritisieren die Neos staatliche Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Teuerung: Sie sprachen sich gegen die flächendeckende Inflationsanpassung der Pensionen aus und erkannten darin einen Generationenkonflikt. Die zahlreichen Hilfszahlungen der Regierung seien Politik mit der Gießkanne – das breit gestreute Geld des Staates habe die Inflation nur noch weiter angeheizt. (Sebastian Fellner, Andreas Danzer, 30.8.2023)