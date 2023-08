Eine Gedenkfeier in Meidling gab den VinziWerken in Wien Gelegenheit, sich zu verabschieden, Pucher wurde am 12. August in Graz mit einem Straßenschild beerdigt

Wolfgang Pucher, der "Armenpfarrer", der das Leben von obdachlos gewordenen Menschen zuerst in Graz und dann auch in Wien nachhaltig verändert hat, wurde am Montagabend in Rahmen einer Gedenkfeier der VinziWerke in Wien gewürdigt. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Unterstützende und armutsbetroffene Menschen waren in die Klosterkirche in Meidling nahe des Wiener Vinzidorfes gekommen.

Das Bild von Pfarrer Wolfgang Pucher mit seinem Namensschild wurde am von Dompfarrer Toni Faber und Pfarrer Hans Bensdorp gesehnet und kommt in die Grotte des Wiener Vinzidorfes. VinziWerke

Bei seinem Begräbnis in Graz am 12. August erwiesen Pucher rund 400 Menschen die letzte Ehre, 12.000 nahmen via Livestream. Pucher wurde auf dem Grazer Vinzidorf-Friedhof, umringt von Menschen, denen er in den letzten 30 Jahren ein Zuhause gegeben hat, beerdigt. "Gemma ham" steht oder über dem Eingang zum Friedhof, weil diese Worte eines Obdachlosen, der seit Jahren wieder ein Zuhause in dem von Pucher gegründeten Vinzidorf hatte, den Priester so gerührt hatten.

"Heßgasse" ins Grab mitgenommen

In Puchers Sarg liegt ein ehemaliges Straßenschild von Graz – grün lackiertes Metall mit vier Ösen – mit ihm. "Heßgasse" steht darauf. Eine letzte konsequente Geste des Rebellen der Nächstenliebe, wie ihn sein langjähriger Freund, der Wiener Dompfarrer Toni Faber, am Montag nannte.

Denn der 84-jährige Pucher starb zwar überraschend im Urlaub auf der kroatischen Insel Korcula, hatte aber schon lange testamentarisch verfügt, dass das Straßenschild der heute namenlosen Straße mit ihm begraben werden solle. Es hing einst in einer Straße auf der Rückseite des Grazer Hauptbahnhofes, wo delogierte Menschen wohnten, die aufgrund ihrer Adresse keine Arbeit finden konnten. Ein Umstand, auf den Pucher die Behörden hartnäckig schon in den 1970er-Jahren aufmerksam gemacht hatte. 1986 wurde der Name tatsächlich aus sozialpolitischen Gründen aus dem Grazer Straßenverzeichnis gelöscht. Das Schild nahm Pucher sicherheitshalber mit ins Grab.

Menschen bei der Gedenkfeier für Wolfgang Pucher in Wien-Meidling. VinziWerke

Der 1939 in Hausmanstätten bei Graz geborene Pucher wurde 1963 zum Priester geweiht, war von 1969 bis 1973 am österreichischen St.-Georgs-Kolleg in Istanbul als Erzieher tätig und war seit 1973 Pfarrer von Graz St. Vinzenz.

"Die hässliche Armut"

Mit Hartnäckigkeit erreichte Pucher aber über die Jahrzehnte noch viel mehr. Er nahm die Bergpredigt radikal beim Wort und ließ auch alle um ihn herum nicht aus der Pflicht, wenn er sich um Flüchtlinge oder um jene Armen kümmerte, die nirgendwo aufgenommen wurden: Alkoholkranke oder Drogenabhängige , oder jene, "die vielleicht nur einen Hund hatten", erinnerte sich Faber am Montag. Für diese Menschen gab es vor Pucher und seinen Helferinnen und Helfern keinen Ort. Er ließ jene, die sich Christinnen und Christen nannten auch bei der "hässlichen Armut" nicht wegsehen, formulierte es Faber.

Der Vinzibus, mit dem junge Menschen Anfang der 1990er mit heißem Tee und Jause nachts zu frierenden Obdachlosen fuhren, war nur der Beginn. Im Vinzidorf, einer Containersiedlung, die er in den 1990er Jahren im gutbürgerlichen Bezirk Leonhard eröffnete, waren alle willkommen. Auch die Trinkerinnen und Trinker.

Die Autorin war 1994 erstmals dort für eine Reportage zu Besuch. Der umtriebige Pfarrer führte sie begeistert über das Areal. Wer hätte damals gedacht, dass er, der, der nicht nur Medienleute mit Anrufen überhäufte, wenn er wieder eine neue Idee hatte, 40 Einrichtungen hinterlassen würde: Neben Containersiedlungen, Notschlafstellen oder Sozialläden für die wachsende Gruppe jener mit zu geringem Einkommen in Graz - und seit 15 Jahren auch in Wien.

Dompfarrer Toni Faber bei der Gedenkfeier: "Denk an den Weltenrichter, du stehst auch einmal vor ihm!" VinziWerke

Böse Briefe, Drohungen und Beschimpfungen, aus denen Kurt Grossauer, Obmann der Vinzenzgemeinschaft in Wien, am Montag ein paar Sätze vorlas, konnten Pucher nicht beirren, schon gar nicht einschüchtern. Er hielt auch politisch nicht den Mund, wenn es darum ging, Attacken gegen die Schwächsten zu vereiteln. Er organisierte einen Bus, um 1993 von Graz zum Lichtermeer gegen Jörg Haiders Ausländer-Volksbegehren zu fahren und er setzte sich 2011 zum Protestbetteln vor den Grazer Landtag, wo ein – später gekipptes – Bettelverbot beschlossen wurde.

Pfarrer Wolfgang Pucher, Ex-Landtagspräsident Kurt Flecker und der ehem. ORF Steiermark-Landesintendant Emil Breisach bettelten 2011 für Bettler in der Herrengasse um gegen das Bettelverbot in der Steiermark zu protestieren. (v.l.n.r.) Erwin Scheriau

Vor fünf Jahren wurde schließlich auch in Wien ein Vinzidorf für 24 langzeitobdachlose Männer eröffnet. In vielen Anrufen – auch bei Faber und Kardinal Christoph Schönborn – und in einer flammenden Predigt im Stephansdom überzeugte der Grazer Armenpfarrer jene, die Geld hatten, es zu spenden, und jene, die etwas zu sagen hatten, dies auch zu tun: "Ruf den Bürgermeister an", habe Pucher bei Faber immer wieder urgiert, "denk an den Weltenrichter, du stehts auch einmal vor ihm!" (Colette M. Schmidt, 29.8.2023)