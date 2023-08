Schäden bei Unwettern werden nur zum Teil über bestehende Versicherungen und den Katastrophenfonds gedeckt, der Wiederaufbau wird damit für viele kostspielig. APA/WOLFGANG JANNACH

Die jüngsten Unwetter samt Hagel, Starkregen und Murenabgängen haben vor allem den Menschen im Süden und Westen Österreichs stark zugesetzt. Ausreichend versichert sind nur wenige, Gelder für den Wiederaufbau gibt es aus dem Katastrophenfonds. Der Österreichische Versicherungsverband (VVO) fordert eine gesetzlich verankerte Pflichtversicherung gegen Naturgefahren, in den zuständigen Ministerien zeigt man sich zurückhaltend. Die Arbeiterkammer ist ebenfalls skeptisch und befürchtet hohe Prämien für Versicherte – und auch aus der Versicherungsbranche selbst werden Bedenken geäußert. Dabei ist die Sachlage aus Sicht von Umweltökonomen eindeutig: An einer Pflicht führt kein Weg vorbei.

"Es ist evident, dass wir Naturgefahren ausgesetzt sind, die von Versicherern nicht zu bewältigen sind", kommentiert Franz Sinabell, Klimaökonom am Wifo, die aktuelle Debatte. Eine Koppelung einer Naturgefahrenversicherung an die bestehende Feuerversicherung, wie sie fast alle Hauseigentümer besitzen und wie sie vom VVO gefordert wird, sei praktisch alternativlos. "Wir sehen in vielen Ländern, etwa der Schweiz, dass eine Pflichtversicherung sehr gut funktioniert", sagt Sinabell, der unter anderem zu den Themen Umweltökonomie und Risikomanagement forscht. Im eidgenössischen Nachbarland sind Schäden durch Stürme, Starkregen und Erdrutsche in den meisten Kantonen für Immobilienbesitzer obligatorisch. Auch in Belgien und Frankreich haben sich vergleichbare Lösungen etabliert.

Klimaökonomen für Pflichtversicherung

Sehr ähnlich sieht das Reimund Schwarze, der am Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) etwa zum Management von Naturgefahren forscht. "Wenn man keine verfassungsrechtlichen Fragen aufwerfen will, ist ein Modell wie in Belgien am praktikabelsten." Die rechtlichen und politischen Hürden seien vergleichsweise gering, aus politischer und gesellschaftlicher Sicht sei es ein sinnvolles Einstiegsmodell.

Man müsse klein anfangen, um die Akzeptanz zu erhöhen, sagt Schwarze. Denkbar wäre etwa eine anfängliche Beschränkung auf Neubauten, die man sukzessive ausweiten könne. Längerfristig führe wohl kein Weg an einem risikodifferenzierten Pflichtmodell vorbei. Dabei richten sich die Prämien für die Versicherung nach Risikozonen, die vorab definiert werden. Mindestens 90 Prozent aller Objekte in Deutschland etwa könnten damit zu jeweils lediglich 60 Euro jährlich und einem Selbstbehalt von 500 Euro gegen Starkregen und Hochwasser versichert werden, wie aus Berechnungen des deutschen Bundesamts für Verbraucherschutz hervorgeht.

Eine Aufstockung des Katastrophenfonds, wie von den zuständigen Ministerien in Österreich anvisiert, hält Klimaforscher Schwarze für wenig sinnvoll. Eine Studie der Uni Innsbruck, an der er selbst mitwirkte, habe gezeigt, dass die Abwicklung über die Gemeinden und Länder sehr langsam vonstattengehe. Rund die Hälfte der untersuchten Objekte hätten demnach mehr als eineinhalb Jahre bis zur vollständigen Abwicklung warten müssen. Zudem stärke der über Steuergelder finanzierte Fonds die weitverbreitete Neigung der Bevölkerung, die Verantwortung auf die Allgemeinheit zu überwälzen. Das würden Fallstudien aus österreichischen Gemeinden belegen.

Wichtige Fragen noch ungeklärt

Auch Wifo-Forscher Sinabell sieht die Verwendung des Fondsvolumens kritisch. Zwar fließt bereits jetzt ein wesentlicher Anteil in Vorsorgemaßnahmen, diese würden aber "wohl ein größeres Gewicht" bekommen müssen. Zudem sei der Fonds ursprünglich für Menschen und Versicherungsfälle ins Leben gerufen worden, die nicht versicherbar waren. Zu diesen Wurzeln solle man künftig auch wieder zurückkehren, argumentiert der Ökonom. Denn: Derzeit ist es der Steuerzahler, der die Reparaturarbeiten bezahlt, aus Verteilungsperspektive eine "soziale Schieflage".

Ein Problem allerdings bleibt weiter ohne konkrete Lösung. Wie soll mit jenen umgegangen werden, die in Hochrisikozonen leben? Schließlich drohten diesen hohe Versicherungsprämien und Selbstbehalte, gibt Reimund Schwarze zu bedenken. Vom VVO heißt es auf Anfrage lediglich, das vorgeschlagene Modell beruhe auf "sozial verträglichen Prämien". Konkretere Infos blieb der Branchenvertreter bislang schuldig. (Nicolas Dworak, 30.8.2023)