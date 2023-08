19.40 REPORTAGE

Re: Wohnen nur für Reiche? Kitzbühel und der Immobilienboom Wegen des Hypes um den Luxus-Wintersportort Kitzbühel in Tirol können viele Einheimische keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden. Der 61-jährige Gemeinderat Martin will das ändern und zieht mit Gleichgesinnten in den Kampf gegen steigende Immobilienpreise. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTARFILM

Der Bauer und der Bobo (A 2022, Kurt Langbein) Wie es infolge eines öffentlich ausgetragenen Streits zwischen dem steirischen Bergbauern Christian Bachler und Falter-Chefredakteur Florian Klenk zu einer Annäherung kam, aus der Freundschaft wurde. Bis 21.55, ORF 1

Stürzt sich in die Arbeit an "Psycho": Anthony Hopkins als Meisterregisseur im Biopic "Hitchcock", Arte, 20.15 Uhr. © 2012 Twentieth Century Fox Fi

20.15 BIOPIC

Hitchcock (USA/GB 2023, Sacha Gervasi) 1960 überraschte Alfred Hitchcock mit dem bahnbrechenden Thriller Psycho. In seinem Biopic Hitchcock erzählt der Brite Sacha Gervasi mit Anthony Hopkins in der Titelrolle auch den hürdenreichen Weg zum Meisterwerk mit der berühmten Duschszene. Mit den historischen Tatsachen nimmt es das Biopic dabei allerdings nicht allzu genau. Bis 21.45, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Aliens – Die Rückkehr (USA 1986, James Cameron) Ripley (Sigourney Weaver), einzige Überlebende der Nostromo, soll den Aliens den Garaus machen. James Cameron rüstete seine gelungene Fortsetzung zu einer militärischen Mission auf, bei der die Frauen das Sagen haben. Bis 22.50, Nitro

21.55 REPORTAGE

Dok 1: Die Schnitzelfrage – Billig oder Bio? Lisa Gadenstätter geht u. a. der Frage nach, wie man sich im Dschungel der Siegel und Haltungsformen orientieren kann. Zudem öffnen ein konventioneller Legehennen- und ein Mastschweinebetrieb ihre Hoftüren. Bis 22.50, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Wolf und Bär – Schützen oder Schießen Die Reportage geht in den Südtiroler und den französischen Alpen der Frage nach, ob und wie Mensch und Wolf zusammenleben können. Schafzüchter in Südtirol, deren Herden von Wölfen angegriffen wurden, fürchten um ihre Existenz und würden Wölfe wie Bären am liebsten wieder gänzlich verschwinden sehen. Um schwindende Artenvielfalt geht es dann ab 23.10 in der Doku Fünf vor zwölf – Natur vor dem Kollaps. Bis 0.00, ORF 2

23.15 NEO-NOIR

Teufel in Blau (Devil in a Blue Dress, USA 1995, Carl Franklin) Der arbeitslose Kriegsveteran Easy (Denzel Washington) soll im Los Angeles des Jahres 1948 die Geliebte eines Bürgermeisterkandidaten aufspüren. Höchst atmosphärischer Neo-Noir. Bis 0.50, ZDF neo

23.15 KRIMISERIE

Die Straßen von San Francisco Zwei Vintage-Folgen des Serienklassikers mit Michael Douglas und Karl Malden aus dem Jahr 1973: Mord, Gesetz und Alibi und um 0.55Mord in feinen Kreisen. Bis 0.55, One