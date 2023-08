Die Debatte über Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer in Not zeigt: Bei der Finanzbildung ist noch Luft nach oben. Eine Schulung bei der Kreditaufnahme kommt zu spät

Wer sich früh mit Risiken auseinandersetzt, kann bessere Entscheidungen treffen, schreibt die WU-Wirtschaftspädagogin Bettina Fuhrmann in ihrem Gastkommentar.

Risikoscheu beim Geldanlegen, aber risikofreudig beim Geldleihen? Wer so agiert, sollte sein Verhalten überdenken. Foto: Getty Images / Amax

Steigende Zinszahlungen für variabel verzinste Kredite und die finanzielle Schieflage, in die manche Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer dadurch geraten sind, haben jüngst die Diskussion angefacht: War die Beratung in den Banken bei Abschluss des Kreditvertrags ausreichend? Braucht es bei der Kreditaufnahme eine verbindliche Schulung, wie der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank vorgeschlagen hat? Mangelt es Menschen, die nun in Rückzahlungsschwierigkeiten geraten, an Finanzbildung? Oder ist es sogar die Finanzbildung, die an der Misere schuld ist, da – wie kürzlich medial zu erfahren war – finanziell gebildete Personen sogar eher zu variabel verzinsten Krediten neigen?

Beginnen wir mit der letzten Frage: Es ist absurd, anzunehmen, dass man bessere finanzielle Entscheidungen trifft, wenn man weniger Finanzwissen hat. Genau das Gegenteil ist der Fall, wie die Finanzbildungsforschung sowohl national als auch international gezeigt hat. Plausibler ist schon die Annahme, dass Personen, die mehr Finanzwissensfragen beantworten können, tendenziell über mehr finanzielle Mittel verfügen und Anschaffungen in Erwägung ziehen, für die man auch (langfristige) Kreditfinanzierungen benötigt.

"Beim Erkennen und realistischen Einschätzen von Risiken ist viel Luft nach oben."

Da die in der Forschung am häufigsten eingesetzten Wissenstests keine Frage dazu enthalten, worin der Unterschied zwischen fixer und variabler Verzinsung besteht und welche Folgen eine variable Verzinsung nach sich ziehen kann, wissen wir auch nicht, ob sich die in Tests besser abschneidenden Personen gerade in dieser Frage gut auskennen.

Was wir jedoch schon in der Vergangenheit beobachten konnten, ist ein höchst unterschiedliches Risikoverhalten bei Finanzierungen und Kapitalanlage. Gespart und veranlagt wird noch immer überwiegend risikoscheu – und zwar nicht nur der "Notgroschen", sondern auch darüber hinausgehende Beträge. Die Angst, in Wertpapiere angelegtes Geld zu verlieren, ist bei vielen noch immer sehr groß. Bei der Kapitalanlage soll offensichtlich ja nichts passieren, dafür verzichtet man auch auf möglichen, ja sogar wahrscheinlichen Ertrag. Die Finanzierung soll jedoch möglichst "billig" sein, denn hier riskiert man auf einmal etwas, um Kosten zu sparen. Man hat daher den Eindruck: Beim Erkennen und realistischen Einschätzen von Risiken ist viel Luft nach oben.

Falscher Zeitpunkt

Beides zu können, setzt bei einer Kreditentscheidung voraus, dass man nicht nur weiß, was man bekommt, sondern auch, was man dafür zu leisten hat und ob man das auch leisten kann. In dieser Hinsicht erscheint eine Art "Schulung" durchaus sinnvoll, etwa um die Frage zu klären, wie viele Euro pro Monat mehr zu zahlen sind, wenn der Zinssatz steigt, sei es um einen, sei es um zwei oder mehr Prozentpunkte. Allerdings käme diese Schulung zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme reichlich spät, vermutlich zu spät.

Wenn ich bereits eine Immobilie im Auge habe, wenn ich mir in meiner Fantasie schon ausgemalt habe, wie schön ich dort leben werde, werde ich eine verpflichtende Schulung wohl über mich ergehen lassen und willig unterschreiben, dass ich alles verstanden habe. Ja, manche geben zu, das bei Bankgeschäften schon gemacht zu haben. Aber bin ich wirklich bereit, noch einmal über die Sinnhaftigkeit meiner Entscheidung nachzudenken? Das sind Faktoren, die selbst bei einwandfreier Beratung durch die Banken eine Rolle spielen. Der effektivste Schutz vor finanziellen Fehlentscheidungen ist daher noch immer eine fundierte Finanzbildung, auf der im konkreten Fall qualitätsvolle Beratung aufbauen kann.

Überlegt entscheiden

Dies ist daher nicht nur ein Plädoyer für Finanzbildung, wie man es von einer Wirtschaftspädagogin natürlich erwartet. Es ist vor allem ein Plädoyer dafür, sich in allen Lebenslagen mehr mit möglichen Risiken zu beschäftigen, ja das Konzept Risiko überhaupt zu verstehen. Nicht, damit man sich (noch) mehr fürchtet im Leben, sondern damit man als mündiger Mensch eigenständig gut überlegte Entscheidungen treffen kann, die zur eigenen Risikoeinstellung passen. Damit man erkennt, dass Risiken zu unserem Leben dazugehören und man nicht umhinkommt, Risiken einzugehen, wenn man Chancen nutzen will.

Wichtig ist zu verstehen, welche Risiken bestehen und wie man mit ihnen umgehen kann. Nicht jedes Risiko kann ich nehmen, nicht jedes Risiko muss ich nehmen – manche kann ich vermeiden, andere reduzieren oder teilen. Wer nach diesem Verständnis umfassend finanziell gebildet ist, würde zum Beispiel nicht erst bei der Kreditaufnahme für eine Immobilie nachdenken, welche Risiken bestehen, sondern schon bei der Wahl des Wohnorts und bei der Entscheidung, zu mieten oder zu kaufen.

"Alles in ein einziges Investment zu stecken bedeutet null Risikostreuung."

Immobilien hatten zwar im Schnitt große Wertsteigerungen zu verzeichnen und gelten daher als "sicher". Für ein einzelnes Investment muss das aber nicht gelten: Wer seine gesamten Ersparnisse in eine einzige Immobilie investiert und zusätzlich einen Kredit aufnimmt, geht Risiken ein. Denn alles in ein einziges Investment zu stecken bedeutet null Risikostreuung.

Man kann nur hoffen, dass man wirklich langfristig genau dort wohnen will. Und wenn nicht, dass man gut verkaufen oder vermieten kann. Denn vielleicht will man sich eines Tages beruflich oder privat verändern, vielleicht zieht aber auch unangenehme Nachbarschaft ein, die Verkehrsinfrastruktur wird ausgebaut und aus einer einst ruhigen Gegend wird eine, die belebter ist, als man es mag. Das sind Faktoren, die man ebenso wenig beeinflussen kann wie die Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank. (Bettina Fuhrmann, 30.8.2023)