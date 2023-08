In der von Friedensreich Hundertwasser behübschten Müllverbrennung Spittelau stellt Wien Energie neben Fernwärme auch Strom her, den sie wie an anderen Standorten im Voraus verkauft. IMAGO/CHROMORANGE

Es war der 26. August 2022, ein Freitag. Der Tag begann normal, oder was damals, ein halbes Jahr nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine, eben als normal erschien. Für einen kleineren Kreis von Personen bei Wien Energie und einige andere sollte der besagte Tag zum schlimmsten ihres Lebens werden.

Weil die Strombörsen verrückt spielten, waren urplötzlich Milliarden Euro an Sicherheiten beizubringen, Liquidität, die in dem Ausmaß nicht zur Verfügung stand. In der Stadt nicht, bei den Wiener Stadtwerken nicht und bei Wien Energie schon gar nicht. Black Friday.

Notkompetenz

Dabei hatte, wie sich herausstellen sollte, Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) Wien Energie bereits ab Juli per Notkompetenz 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Damit konnten Nachschussverpflichtungen, die aufgrund von Preissprüngen entstanden waren, gerade noch erfüllt werden. Der 26. Juli sprengte dann den Rahmen.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) stellte Wien Energie im Vorjahr per Notkompetenz insgesamt 1,4 Milliarden Euro an Liquidität zur Verfügung. APA/ROLAND SCHLAGER

Etwas, das nie für möglich gehalten wurde, trat ein, und soll auch anderen Energieversorgern mehr als eine Warnung sein: Kostete in der Woche zuvor eine Megawattstunde (MWh) an der Strombörse noch 500 Euro, waren es am Vortag des Black Friday 700 Euro, am schwarzen Freitag selbst dann bis zu 1300 Euro – fast eine Verdoppelung innerhalb weniger Stunden. Zum Vergleich: Lange bevor der Ukraine-Konflikt so richtig heiß wurde, dümpelte der europäische Strompreis im Großhandel in der Gegend von 40 bis 60 Euro je MWh herum.

Was danach geschah, ist so weit bekannt. Der Bund gewährte der Stadt über die Bundesfinanzierungsagentur OeBFA zwei Milliarden Euro, um Wien Energie im Bedarfsfall stützen zu können – ein Rahmen, der wegen der anschließend wieder gesunkenen Preise nie angerührt werden sollte.

Untersuchungsausschuss

Auf Betreiben der städtischen Opposition (ÖVP, FPÖ) wurde im Dezember eine Untersuchungskommission eingesetzt. Sie soll Licht in die Vorgänge rund um die von Stadt und Bund gewährte Milliardenunterstützung für Wien Energie bringen. Heute, Mittwoch, findet die erste Sitzung nach der Sommerpause statt. Bis zu Redaktionsschluss war unklar, ob es eine Fortsetzung im September geben wird oder ob nun Schluss sein wird.

Könnte so etwas wie vor einem Jahr neuerlich passieren? Ja und nein. Ausschließen lässt sich nach all dem, was vorgefallen ist und bis dorthin für unmöglich gehalten wurde, nichts mehr. Das ist eine der Lehren aus der Causa Wien Energie. Frei nach dem Liedtext der Ersten Allgemeinen Verunsicherung: "Das Risiko ist immer und überall."

Eine Krisensitzung jagte Ende August 2022 die andere in der Zentrale von Wien Energie in Erdberg. IMAGO/CHROMORANGE

Andererseits ist man als "gebranntes Kind" von Haus aus vorsichtiger. Das räumt man bei Wien Energie auch ein. Man sei auf die Marktpreissteigerungen im Vorjahr zwar gut vorbereitet gewesen, "den ‚Black Friday‘ mit seiner extremen Entwicklung hat allerdings kein Analysetool und keine Prognose vorhergesehen. Jetzt wissen wir: So ein Fall kann eintreten, und das bedeutet, wir müssen auch diese unwahrscheinlichste Entwicklung berücksichtigen", heißt es aus der Chefetage des Energieversorgers. "Deswegen haben wir die ‚Schutzmauern‘ noch höher gebaut. Dass es immer Verbesserungsmöglichkeiten bei einzelnen Prozessen und Dokumentationen gibt, steht außer Frage. Wir nehmen, wie auch in der Vergangenheit, laufend Adaptierungen und Weiterentwicklungen zur Optimierung vor. Das gilt auch für unser Risikomanagement."

Was hat die Handelsabteilung von Wien Energie gemacht? Strom im Voraus verkauft und Gas, mit dem sie den Strom produzieren wollte, vorsorglich eingekauft. Das Problem war, dass sich in der fraglichen Zeit Strom ungleich stärker verteuert hat als Gas. "Wenn ich Verkäufer bin und der Strom durch Preissteigerungen plötzlich mehr wert ist, muss die Börse den Strom einkaufen und liefern, wenn ich ausfalle", erläutert Johannes Mayer von der E-Control. Die Börse habe dadurch ein höheres Risiko und lasse sich das durch Margin-Calls – Nachschussverpflichtungen – absichern. Sinkt der Preis, fließt das Geld zurück. So weit, so normal.

Mehr Liquidität

Die Hauptstoßrichtung jedenfalls war in der Folge, für genug Liquidität zu sorgen. "Grundvernünftig", sagt Michael Böheim vom Wirtschaftsforschungsinstitut dazu, und spielt damit auf den von der Stadt Wien aufgespannten Schutzschirm in Höhe von zwei Milliarden Euro an. Grundsätzlich sei der Handel über die Börse okay. Man müsse sich das aber auch leisten können. Bilaterale Geschäfte abseits der Börse seien auch nicht gerade unriskant.

Bei Wien Energie wertet man die Lage rückblickend anders: "Wir hätten die Notwendigkeit eines Schutzschirms viel früher und intensiver in den Branchengremien – aber auch öffentlich – kommunizieren müssen. Das hätte uns auch mehr Zeit für die Erklärung der sehr komplexen Zusammenhänge gegeben und viele öffentliche Anschuldigungen erspart." Die von der Stadt zur Verfügung gestellten 1,4 Milliarden Euro sind 2022 zurückgezahlt worden. Das Bundesdarlehen hat nie angegriffen werden müssen. (Günther Strobl, 30.8.2023)