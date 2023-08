Die verschiedenen Versionen des iPhone 15 werden von Apple unter dem Motto "Wonderlust" präsentiert. Apple

Gerüchte hatte es schon länger gegeben, nun wurde von Apple offiziell die Einladung verschickt, womit auch das Datum fixiert ist: Das iPhone 15 wird in seinen verschiedenen Versionen am 12. September um 10 Uhr vormittags Ortszeit (19 Uhr mitteleuropäischer Zeit) präsentiert. Wie immer wird das Event vom Apple Park in Cupertino in Form eines Livestreams übertragen. Und wie immer wird der STANDARD live tickern.

Als gesetzt gilt, dass die neuen iPhones einen USB-C-Anschluss haben werden – denn immerhin wird Apple von der Europäischen Union dazu gezwungen. Alle anderen Gerüchte rund um das iPhone 15 hat der STANDARD unter diesem Link zusammengefasst. (red, 29.8.2023)