Wer als Österreicher oder Österreicherin mit einem Menschen von außerhalb der EU verheiratet ist, hat nicht automatisch das Recht, mit dem oder der Auserwählten in Österreich zusammenzuleben. Sondern er oder sie muss das aus dem Ausland beantragen – und auf positive Erledigung hoffen.

Auch Kinder aus einer solchen Verbindung müssen vielfach auf ein gemeinsames Familienleben verzichten, es sei denn, sie leben mit ihren Eltern in der Heimat des nichtösterreichischen Elternteils.

Diese fremdenrechtliche Strenge wird damit begründet, dass sie Scheinehen verhindern könne. In der Praxis führt sie zu Härtefällen – auch weil die österreichischen Vertretungen im Ausland, bei denen Anträge auf Familienzusammenführung gestellt werden müssen, nicht immer zügig arbeiten. Tatsächlich sind manche Konsularabteilungen offenbar derart überlastet, dass dringende Erledigungen nur nach Extraaufforderung aus Wien erfolgen.

Notquartier im türkischen Erdbebengebiet im März dieses Jahres: Auch jetzt, ein halbes Jahr nach den schweren Erdstößen, leben dort immer noch viele Menschen in Behelfsunterkünften. IMAGO/Depo Photos

Fortgesetzte schwere Nachbeben

So etwa im Fall des Österreichers Besim K.* (49), seiner 48-jährigen türkischen Frau Mira und ihrer fünfjährigen Zwillingstöchter. Bis Februar lebten sie zusammen in der türkischen Provinz Hatay. Am 6. und 7. Februar bebte dort die Erde stark. Rund 60.000 Menschen starben, tausende Häuser brachen zusammen.

Auch jenes von Familie K. Die vier entkamen dem Tod nur knapp und mussten in eine Notunterkunft übersiedeln.

An ein akzeptables Leben war im Bebengebiet für sie nach der Katastrophe nicht zu denken – nicht nur wegen der fortgesetzten schweren Nachbeben, die bis heute anhalten; der letzte Erdstoß mit der Stärke 4,8 war erst am Dienstag dieser Woche.

Besim K. nämlich ist blind – die Folge einer schweren Augenerkrankung. Eine seiner Töchter ist ebenfalls von der vielfach zu Sehverlust führenden Krankheit betroffen, die unter den im Bebengebiet herrschenden Bedingungen nicht behandelt werden kann. Auch andere Hilfen, die Menschen ohne Sehkraft benötigen, sind dort derzeit nicht zu bekommen.

Rückkehr nach Österreich als Ausweg

Vor diesem Hintergrund beschloss die Familie, nach Österreich zurückzukehren, wo beide Ehepartner vor ihrer Heirat gelebt haben – auch Ehefrau Mira sieben Jahre lang; sie erlangte hier das Deutschsprachniveau A2. Im Februar reiste Herr K. zu seinen in Oberösterreich lebenden Geschwistern – in der Absicht, sich hier eine Existenzgrundlage zu schaffen und Frau und Töchter anschließend aufenthaltsrechtskonform nachzuholen.

Die Existenzgründung gelang. Mithilfe der Sozialarbeiterin Nicole Keplinger-Sitz von der Familienberatungsstelle der Miteinander GmbH, einer Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren pflegende Angehörige, konnte Besim K. Pension und Pflegegeld beantragen. Auch eine Wohnung wurde gefunden.

Bei der Familienzusammenführung hingegen hakte es. Mira K., die den Antrag mitsamt ihren Kindern höchstpersönlich bei der österreichischen Botschaft in Ankara stellen muss, bekam keinen Termin. Einen solchen gebe es in den kommenden Monaten nicht, wurde ihr mitgeteilt.

Digital war kein Termin zu haben

Sozialarbeiterin Keplinger-Sitz, auch in dieser Sache um Hilfe ersucht, kam ebenfalls nicht weiter: Auf ein Schreiben, in dem sie die besondere Situation der Familie aufgrund der Blindheit des Vaters und der Krankheit der einen Tochter schilderte, erhielt sie aus Botschaft die Antwort, sie möge bitte das digitale Terminreservierungssystem verwenden.

Dort lautete die Auskunft: "Für Ihre Auswahl stehen derzeit leider keine Termine zur Verfügung." Die nächstmögliche Vorsprechmöglichkeit für Mira K. und die Kinder sei in der Woche von 11. bis 17. Dezember.

In dieser Situation wandte sich Keplinger-Sitz an den STANDARD. Sie wisse nicht mehr weiter, die Lage Mira K.s im Erdbebengebiet sei verzweifelt, und Herrn K.s Geschwister in Oberösterreich könnten sich arbeitsbedingt auf die Dauer nicht ausreichend um ihren blinden Bruder kümmern. DER STANDARD fragte im Außenministerium nach. Eine Terminverzögerung würde sie in diesem Fall "sehr wundern", antwortete man dort zuerst: "Schauen uns das natürlich gleich an".

Nach Antragstellung entscheidet Fremdenbehörde

Schon am nächsten Tag kam aus dem Außenressort eine ausführlichere Reaktion. Derzeit gebe es "eine sehr große Nachfrage nach Terminen für die Einbringung von Aufenthaltstiteln an der zuständigen Botschaft". Es komme zu Wartezeiten. "In besonderen Notfällen, wie etwa bei Erdbebenopfern", vergebe die Botschaft aber zusätzliche Termine. "Dazu ist es allerdings erforderlich, dass auf die besondere Situation hingewiesen wird." Genau das hatte Keplinger-Sitz davor getan – erfolglos.

Gleichzeitig erhielt Keplinger-Sitz aus dem Außenministerium einen Anruf. Mira K. werde ihren Antrag in Ankara zeitnah stellen können. "Plötzlich geht etwas. Danke!", reagierte sie in einer Mail. Familie K. habe nun die Chance, in Österreich bald wieder vereint zu sein.

Eine Außenministeriumssprecherin ist sich da nicht ganz so sicher. In der Botschaft in Ankara könne Mira K. lediglich ihren Antrag stellen, betonte sie im STANDARD-Gespräch. Ob diesem auch Folge geleistet werde, darüber müsse die zuständige oberösterreichische Fremdenbehörde entscheiden. (Irene Brickner, 31.8.2023)