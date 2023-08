Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sieht die Zeit gekommen, den Erweiterungsprozess für die Europäische Union zu reformieren. APA/GEORG HOCHMUTH

"Nicht genug mutig" sei Europa in Bezug auf die EU-Erweiterung auf dem Westbalkan und in der Ukraine. Das sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vor wenigen Tagen am Eröffnungstag des Forums Alpbach. Er drängte, "das binäre Denken" in EU-Mitgliedsstaaten und Nicht-Mitgliedsstaaten aufzugeben, und ermutigte erneut zu einer "graduellen Integration".

Im Interview mit dem Ö1-"Morgenjournal" präzisierte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) nun, was genau mit der Idee, die Schallenberg und sie bereits im Vorjahr angestoßen hatten, gemeint ist. Länder, die der EU beitreten wollen, sollen demnach nicht erst nach dem Beitritt am Tisch der EU Platz nehmen dürfen, sondern schon davor, allerdings ohne Stimmrecht.

Angesichts des Krieges auf europäischem Boden sieht Edtstadler nun auch den richtigen Zeitpunkt dafür gekommen. "Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit, den Erweiterungsprozess für die Europäische Union zu reformieren, größer zu denken und auch zu erkennen, dass die Bevölkerung mitgehen muss?", sagte sie im Ö1-"Morgenjournal".

Seit vielen Jahren stocke nämlich die Erweiterung auf dem Westbalkan und wende sich die Bevölkerung Schritt für Schritt ab. "Ich glaube, wir müssen diesen Ländern die Chance geben, mitreden zu können." Edtstadler will Staats- und Regierungschefs einladen, "mit am Tisch zu sitzen und über die Zukunft Europas mitzureden".

"Art Belohnung für harte Arbeit"

Bereits im Mai 2022 hatten Schallenberg und sie die Idee in einem informellen Brief an die EU-Kommission aufgebracht. Auch EU-Ratspräsident Charles Michel habe diese nun aufgefordert, die Idee aufzugreifen, sagte Edtstadler. Und sie sieht bei diesem Thema auch Bewegung in anderen EU-Ländern. Mittlerweile sei es "common sense in der EU, dass die Erweiterung erfolgen muss" – um als "selbstbewusster Player" aufzutreten und den Einfluss Russlands, Chinas und anderer Staaten zurückzudrängen.

Ziel sei die Vollmitgliedschaft dieser Staaten, bis dorthin sei es allerdings "ein weiter Weg", auf dem "viele schmerzhafte Reformen zu machen" seien. "Wir können nicht erwarten, dass das von heute auf morgen geht", sagte Edtstadler. Allerdings will sie den schrittweisen Beitritt auch als "eine Art Belohnung für die harte Arbeit, die geleistet werden muss", etablieren.

In einigen Wochen plant die EU-Kommission einen neuen Statusbericht vorzulegen, wie weit die beitrittswilligen Länder bereits sind. Die Europaministerin ortet jedenfalls eine "sehr hohe Ambition", vieles würde "vorwärts gehen". (schi, 30.8.2023)