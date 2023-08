Ab 1. Oktober soll in den Nachtstunden pro Bezirk nur mehr eine Polizeiinspektion für Parteienverkehr geöffnet haben, berichtet der "Kurier"

Bei der Wiener Polizei sollen durch eine neue Maßnahme Überstunden reduziert werden. APA/TOBIAS STEINMAURER

In Wien sind offenbar Änderungen bei den Polizeiinspektionen geplant: Ab 1. Oktober soll in den Nachstunden pro Bezirk nur mehr eine Polizeiinspektion für Parteienverkehr geöffnet haben, berichtet der "Kurier". Alle anderen Inspektionen sollen zwar besetzt bleiben, allerdings soll es für Bürgerinnen und Bürger zwischen 19 und 7 Uhr nicht mehr möglich sein, direkt in die Polizeistation zu gehen, um etwa Anzeige zu erstatten.

Dem Bericht zufolge wählen die Stadtpolizeikommandanten jene Polizeiinspektion aus, die auch die Nacht über für den Parteienverkehr geöffnet bleiben soll. Hierbei soll es sich immer um die gleiche Inspektion handeln. Zusätzlich dürften die Inspektionen an neuralgischen Punkten geöffnet bleiben, etwa an den großen Bahnhöfen. Insgesamt sollen in den Nachtstunden dann nur noch 29 statt 81 Inspektionen geöffnet sein.

Hintergrund dieser Maßnahme dürfte zum einen der Personalmangel bei der Exekutive sein, zum anderen eine Reduktion der Überstunden. Mit Details über die konkrete Umsetzung der Maßnahme hält sich die Polizei laut "Kurier" noch bedeckt. "Klar ist allerdings, dass eine Schließung von Polizeiinspektionen kein Thema ist. Maßnahmen, die die Bevölkerung betreffen sollten, werden natürlich zeitgerecht veröffentlicht", lässt die Wiener Polizei die Zeitung in einer Stellungnahme wissen. (red, 30.8.2023)