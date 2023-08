Um knapp acht Prozent sind die Mieten in Österreich im vergangenen Jahr laut Statistik Austria gestiegen, was einen nicht unwesentlichen Beitrag zur hohen Inflationsrate geleistet hat. Im kommenden Jahr soll sich dieses Szenario nicht wiederholen – zumindest für einen Teil der Haushalte. Die türkis-grüne Koalition hat sich, etwa acht Monate nachdem die Debatte darüber gestartet war, auf einen Mietpreisdeckel geeinigt.

Demnach dürfen Mieten für einen Teil der Haushalte im kommenden Jahr um nicht mehr als fünf Prozent steigen. Von der Regelung werden die sogenannten Richtwertmieten erfasst. Darunter fallen Mietpreise für Wohnungen in Mehrparteienhäusern, die vor 1953 errichtet wurden. Außerdem fallen Wohneinheiten in geförderten Projekten darunter. Betroffen ist also vor allem der Altbau.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) präsentieren erste Details zum neuen Paket der türkis-grünen Regierung. APA/GEORG HOCHMUTH

Umfasst sind auch Genossenschaftswohnungen sowie die kleinere Gruppe der Kategoriemieten, die in einigen Gemeindewohnungen gelten. Wohnungen in freifinanziert errichteten Nachkriegsbauten, und damit auch in neuerrichteten Mietwohnhäusern, sind nicht erfasst. "Es soll erreicht werden, dass die sprunghaften Wohnpreissteigerungen verhindert werden", sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Er sprach davon, dass mit der Regelung nun 75 Prozent aller Mietverträge erreicht würden, 1,2 Millionen Mietverträge seien erfasst.

Betroffen von der Mietpreisbremse ist vor allem der Altbau. APA/EVA MANHART

Wie soll nun der Mietpreisdeckel konkret aussehen? Die neue Regelung, die einen maximalen Anstieg der Mieten um fünf Prozent vorsieht, soll zunächst bis 2026 gelten. Der Fünf-Prozent-Deckel ist eine jährliche Begrenzung. Aktuell werden die Mietrichtwerte, die im Altbau gelten, alle zwei Jahre angehoben; im kommenden Jahr wäre keine Erhöhung vorgesehen gewesen, weil die letzte Inflationsanpassung hier erst im vergangenen April stattgefunden hat. Sprich: Im Altbau würde die Regelung verhindern, dass es 2025 zu einer Steigerung von über zehn Prozent kommt. Wobei noch kein Gesetzestext vorliegt.

Inflation soll unter Deckel bleiben

Die Inflationsprognosen sagen aktuell, dass die Teuerung in den kommenden Jahren unter zehn Prozent liegen wird, für 2024 prognostizieren Wirtschaftsforscher etwa vier Prozent. Der Deckel würde also nur greifen, wenn es eine Überraschung bei der Inflation gibt.

Die Kategoriemieten dürfen jedes Jahr steigen, wenn die Inflation die Fünf-Prozent-Marke erreicht. Hier ist also sichergestellt, dass es nicht zu einer stärkeren Erhöhung kommt im kommenden Jahr. Auch Mieten in Genossenschaften dürfen jedes Jahr mit der Inflation mitsteigen, auch hier wird also ein Anstieg über fünf Prozent verhindert.

Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach davon, dass im kommenden Jahr im gemeinnützigen Wohnbau eine Erhöhung von 15 Prozent gedroht hätte. Auf Nachfrage, bei welchen Verträgen das drohe, gab es keine konkrete Antwort.

Goodie für Autofahrer

Kogler und Nehammer präsentierten darüber hinaus noch einige weitere Maßnahmen. So soll die Autobahnvignette im kommenden Jahr nicht teurer werden, bisher verteuerte sie sich jedes Jahr um ein paar Euro. Auch der Preis des Klimatickets soll gleich bleiben. Dazu sollen die Gemeinden 150 Millionen Euro erhalten, um ihrerseits Gebühren nicht anzuheben. Außerdem kündigte Nehammer an, das Wettbewerbsrecht verschärfen zu wollen, hier gibt es aber bisher nichts Konkretes. Die Regierung wolle mit den Maßnahmen "den Weg der Entlastung fortsetzen", so Nehammer.

Kogler verwies darauf, dass die Regierung nicht das erste Mal Mieterinnen und Mieter unterstütze. Gemeint war damit der Wohnkostenzuschuss.

Von der Opposition gibt es bereits Kritik an der neuen Regelung. Die SPÖ etwa hatte gefordert, Mieterhöhungen bis 2026 komplett auszusetzen. ÖGB-Chef und SPÖ-Politiker Wolfgang Katzian sprach bereits von einem rein "kosmetischen Deckel". (András Szigetvari, Franziska Zoidl, Martin Putschögl 30.8.2022)