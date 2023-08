Solche Warnungen gibt es in der Regel für Länder wie Russland, den Iran oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Nun gibt Kanada aber eine Warnung an LGBTQ-Personen aus, die in die USA reisen wollen. Diese sollten wegen potenzieller Gefahren prüfen, inwieweit sie von kürzlich verabschiedeten Gesetzen in einigen Bundesstaaten betroffen sein könnten, teilte das kanadische Außenministerium mit.

Eine LGBTQ-Demo im August in Los Angeles. AP/Damian Dovarganes

Die Zahl von Anti-LGBTQ-Demonstrationen sei in den USA im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2017 um das 30-Fache gestiegen, und die rechtlichen Schritte zur Einschränkung von LGBTQ-Rechten nähmen zu, hieß es. Kanadas Reisehinweis für die USA enthält nun einen Warnhinweis für diejenigen, die sich als "two-spirit, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning or intersex" (2SLGBTQI+) verstehen. "Einige Staaten haben Gesetze und Richtlinien erlassen, die sich auf 2SLGBTQI+-Personen auswirken können", heißt es in dem Hinweis. "Prüfen Sie die einschlägigen staatlichen und lokalen Gesetze."

Sicherheit aller aus Kanada zählt

In der Empfehlung wird nicht angegeben, auf welche Staaten sie sich bezieht. Das US-Außenministerium erklärte, dass sich die USA für die "Förderung von Toleranz, Inklusion, Gerechtigkeit und Würde" einsetzen und gleichzeitig die Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft vorantreiben und bereit seien, dabei mit gleichgesinnten Partnern aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten.

Kanadas stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland sagte auf die Frage, warum der Ratschlag aktualisiert worden sei, dass die kanadische Regierung Experten beschäftige, "die sich die Welt genau ansehen und beobachten, ob es besondere Gefahren für bestimmte Gruppen von Kanadiern gibt". In einem Gespräch mit Reportern ergänzte sie: "Jede kanadische Regierung muss das Interesse und die Sicherheit jedes einzelnen Kanadiers und jeder einzelnen Gruppe von Kanadiern in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen. Genau das tun wir jetzt." Sie lehnte es ab zu sagen, ob vor der Änderung Gespräche mit der US-Regierung stattgefunden haben.

Beliebtes Reiseziel

Das kanadische Gesamtrisikoprofil für die USA bleibt auf Grün, was bedeutet, dass normale Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind. Die USA sind das beliebteste Reiseziel der Kanadier, im Juni kehrten Kanadier von etwa 2,8 Millionen Reisen südlich der Grenze zurück. Etwa eine Million Menschen, das sind vier Prozent der kanadischen Bevölkerung im Alter von 15 Jahren und älter, sind lesbisch, schwul, bisexuell oder haben eine andere sexuelle Orientierung als heterosexuell, wie aus den im letzten Jahr veröffentlichten offiziellen Daten hervorgeht.

Die größte LGBTQ-Organisation in den USA, die Human Rights Campaign, hat den nationalen Notstand ausgerufen und beruft sich dabei auf eine Ausbreitung von Gesetzen in den Hauptstädten der Bundesstaaten, die darauf abzielten, das Leben queerer Menschen zu reglementieren. (saum, 30.8.2023)