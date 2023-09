Werbungen versprechen in geschönten Bildern und fetzigen Sagern vieles: vom Sparkonto über Möbel bis hin zu Lebensmitteln. Es sollte eigentlich eine Sache des Hausverstands sein, nicht an alle Versprechungen zu glauben. Gleichzeitig sollte den Menschen keine Unwahrheit vorgegaukelt werden.

In den USA läuft derzeit eine Klage zu diesem Sachverhalt: Dem Unternehmen Burger King wird vorgeworfen, Burger zu zeigen, die nicht mit der Realität übereinstimmen. Anders gesagt: Die Werbesujets in den Filialen, sie versprechen zu viel. Damit führe man die Konsumentinnen und Konsumenten in die Irre. So lauten die Vorwürfe weiter, dass auf den Bildern ein dickeres Fleischpatty und bedeutend mehr Inhalt dargestellt würden, berichtet die BBC. Um ganze 35 Prozent soll sich der Werbeburger vom realen Burger derselben Größe unterscheiden. In der Klage geht es ausschließlich um jene Bilder, die in den Filialen gezeigt werden.

Werbungen im TV oder online sind von der Klage nicht betroffen. Der zuständige Richter hat Vorwürfe in diesem Zusammenhang bereits abgewiesen. Die Werbeeinschaltungen, heißt es, versprächen keine bestimmte Burgergröße oder Gewicht des Fleischlaberls.

Andere Probleme in Indien: Dort hat man aufgrund schlechter Ernten die Tomaten aus den Burgern gestrichen. Sie wurden einfach zu teuer. AFP/ARUN SANKAR

Nicht die erste Klage

Burger King wehrt sich gegen die Vorwürfe und weist sie als unwahr zurück. Weiters argumentiert man damit, nicht verpflichtet zu sein, einen Burger zu servieren, der genau den Bildern entspricht. Man verwende in den Werbungen die gleichen Fleischpattys, die auch in den Burger-King-Filialen zubereitet würden, vermeldete eine Sprecherin.

Eine Jury soll nun entscheiden, was man einem "vernünftigen Menschen" zutrauen kann, wenn es um eine Bild-Burger-Schere geht. Es ist nicht die erste Klage dieser Art in den USA. Den Fastfood-Ketten McDonald's und Wendy's war im vergangenen Jahr ebenfalls vorgeworfen worden, falsche Abbilder ihrer Produkte zu zeigen. (rec, 2.9.2023)