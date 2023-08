Die Trophäe für den Triumph in der Königsklasse. EPA/SALVATORE DI NOLFI

Monaco – Red Bull Salzburg trifft in der Gruppenphase der Fußball-Champions-League zumindest auf zwei Top-Mannschaften. Österreichs Meister wird bei der Auslosung am Donnerstag (18 Uhr, Sky und Dazn) im Grimaldi-Forum in Monaco aus Topf drei gelost. In den ersten zwei Töpfen befinden sich abgesehen von den Meistern aus Portugal (Benfica Lissabon) und den Niederlanden (Feyenoord Rotterdam) nur Klubs aus den fünf Top-Ligen.

Immerhin bleiben den Salzburgern namhafte Gegner wie der AC Milan, Lazio Rom oder PSV Eindhoven erspart. Eindhoven hatte sich in der dritten Qualifikationsrunde mit 4:1 und 3:1 (in Graz) recht deutlich durchgesetzt, spielt am Mittwoch noch im Playoff-Rückspiel gegen die Glasgow Rangers (das Hinspiel in Glasgow endete 2:2) um den Einzug in die Gruppenphase.

Am Dienstag hatten die Young Boys Bern, Galatasaray Istanbul und SC Braga den Einzug in die Gruppenphase fixiert. Die Schweizer gewannen das Playoff-Rückspiel gegen Maccabi Haifa mit 3:0 und stiegen auch mit diesem Gesamtscore auf. Die Türken entschieden nach dem Hinspiel (3:2) auch das Rückspiel (2:1) gegen Molde FK für sich. Auch die Portugiesen waren gegen Panathinaikos Athen zweimal erfolgreich, auf ein 2:1 folgte ein 1:0. Bern hatte auch das nötige Glück, verzeichneten die Israelis doch gleich drei Aluminiumtreffer.

Einmal noch mit 32 Teams

Bevor im kommenden Jahr eine umfassende Reform greift, findet die Champions League zum letzten Mal im aktuellen Format statt. Heißt: Insgesamt nehmen 32 statt künftig 36 Mannschaften an der Gruppenphase teil. Die Teams werden wie üblich auf acht Vierergruppen verteilt und aus vier Lostöpfen gezogen. In Topf eins befinden sich Titelverteidiger Manchester City, Europa-League-Sieger FC Sevilla sowie die Meister der höchstplatzierten Nationen in der Uefa-Fünfjahreswertung. Die Besetzung der Töpfe zwei bis vier erfolgt dann absteigend nach dem jeweiligen Klubkoeffizienten. Gelost wird zuerst aus Topf eins, dann aus Topf zwei usw. Mannschaften aus dem gleichen Land können nicht in eine Gruppe kommen.

Die ersten Begegnungen finden am 19./20. September statt, die Gruppenphase endet am 12./13. Dezember. Nach dem Jahreswechsel geht es ab dem 13. Februar für 16 Mannschaften in der K.-o-Phase weiter. Das Finale steigt am 1. Juni im Wembley-Stadion zu London.

Der Streamingdienst Dazn überträgt nahezu alle Partien live – mit Ausnahme von 16 Spielen, für die sich Amazon die Rechte gesichert hat.

Auszeichnungen

Im Rahmen der Auslosung kürt die Uefa zudem Spieler und Spielerin des Jahres sowie die Trainer des Jahres bei Männern und Frauen. Bei den Männern darf sich vor allem Manchester City mit Erling Haaland, Kevin De Bruyne und Coach Pep Guardiola Hoffnungen machen. Bei den Frauen dominiert Spanien: Unter anderem sind die Weltmeisterinnen Aitana Bonmati und Olga Carmona sowie ihr umstrittener Trainer Jorge Vilda nominiert. (APA, sid, red, 30.8.2023)

Topf-Einteilung für die Auslosung der Champions-League-Gruppen:

Topf 1: Manchester City (Titelverteidiger), FC Sevilla, FC Barcelona, Bayern München (Laimer), SSC Napoli, Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, Feyenoord Rotterdam (Trauner)

Topf 2: Real Madrid (Alaba), Manchester United, Inter Mailand (Arnautovic), Borussia Dortmund (Sabitzer), Atletico Madrid, RB Leipzig (Baumgartner, Schlager, Seiwald), FC Porto, FC Arsenal

Topf 3: Schachtar Donezk, Red Bull Salzburg, AC Milan, Sporting Braga, Lazio Rom, Roter Stern Belgrad (Dragovic), Glasgow Rangers oder PSV Eindhoven, Young Boys Bern oder FC Kopenhagen

Topf 4: Real Sociedad San Sebastian, Galatasaray Istanbul, Celtic Glasgow, Newcastle United, 1. FC Union Berlin (Trimmel), RC Lens (Danso), Young Boys Bern oder Rakow Czestochowa, Royal Antwerpen oder AEK Athen (Stankovic)

Gespielt wird in acht Vierergruppen, Mannschaften aus demselben Land können nicht aufeinandertreffen.

Termine: 19./20. September, 3./4. und 24./25. Oktober, 7./8. und 28./29. November, 12./13. Dezember