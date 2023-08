Das befreundete Paar ist 12. Oktober auf ATV und Joyn in der Promi-Reality-Show zu sehen

Wien - Österreichs Promi-Reality-TV-Show "Forsthaus Rampensau" geht in die nächste Runde: Ab 12. Oktober ist die zweite Staffel immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ATV und der Streaming-Plattform Joynzu sehen. Prominente Paare ziehen dann wieder in eine Almhütte in den Kärntner Bergen und rittern um den Titel "Rampensau 2023“ sowie 20.000 Euro Preisgeld. Das erste Promi-Paar der diesjährigen Ausgabe von "Forsthaus Rampensau“ sind Cathy Lugner und Daniel Köllerer.

Ziehen ins "Forsthaus Rampensau": Daniel Köllerer und Cathy Lugner. ATV / Bernhard Eder

"Die Mörtel-Ex und Fast-First-Lady Österreichs macht mit dem Tennis-Bad-Boy gemeinsame Sache", heißt es dazu in einer Aussendung von ProSiebenSat1Puls4. Und weiter: "Sie soll dabei für die guten Vibes im Forsthaus sorgen, er die wichtigen Siege bei den Spielen holen - so die Taktik der beiden."

Auf der kostenlosen Streaming-Plattform Joyn soll es neben der 7-Tage-Preview exklusiven Zusatzcontent geben. Die ATV-Eigenkreation "Forsthaus Rampensau" gehört zu den erfolgreichsten Formaten des Privatsenders und hat immer wieder für starke Quoten gesorgt. (red, 30.8.2023)