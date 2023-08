Die gebührenfinanzierte ARD hat die Bezüge ihrer Intendanten und Intendantinnen in einer neuen Übersicht für das Jahr 2022 offengelegt. Ganz vorne liegt hier WDR-Intendant Tom Buhrow mit rund 433.000 Euro im Jahr. DER STANDARD hat die Bezüge der öffentlich-rechtlichen Rundfunkchefs von SRG, ORF und ZDF für eine aktuelle Gehaltsübersicht ergänzt. Im Dreiländervergleich liegt SRG-General Gilles Marchand mit umgerechnet gut einer halben Million Euro weit vorne. ORF-Chef Roland Weißmann findet sich mit 380.000 Euro auf Rang vier.

Mit ORF-Beitrag kommt 2024 Gehaltstransparenz

Weißmann akzeptierte zum Dienstantritt 2022 eine rund zehnprozentige Kürzung gegenüber seinem Vorgänger Alexander Wrabetz, der sein Generalsgehalt seit 2012 nicht mehr publizierte, aber auf rund 420.000 Euro gekommen sein dürfte. Wrabetz wäre im aktuellen Gehaltschart der deutschsprachigen Öffi-Funk-Chefs auf Rang drei gestanden. Weißmann liegt nun nach eigenen Angaben bei rund 380.000 Euro im Jahr.

Akzeptierte 2022 eine deutliche Gehaltskürzung gegenüber seinem Vorgänger: Roland Weißmann beziffert sein ORF-Generalsgehalt mit rund 380.000 Euro. APA Eva Manhart

Ab 2024 bekommt der ORF mit dem neuen Gesetz nicht nur eine Haushaltsabgabe von allen, unabhängig vom Empfang, statt der GIS, zum neuen "ORF-Beitrag" kommen auch Verpflichtungen zur Gehaltstransparenz. Alle ORF-Angestellten, die mehr als 170.000 Euro im Jahr vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erhalten, müssen laut neuem ORF-Gesetz ihre Gehälter namentlich offenlegen, zudem ihre Nebeneinkünfte. Mit Klagen – wohl etwa des ORF-Betriebsrats – gegen diese Offenlegungspflicht ist zu rechnen; solche Verfahren könnten bis zu Höchstgerichten gehen.

Nebeneinkünfte jenseits 12.000 Euro monatlich

Der ORF muss zudem ab 2024 veröffentlichen, wie viele seiner Angestellten in welche Gehaltsklasse fallen. Das Gesetz sieht hier sieben Gehaltsklassen vor, die bei 50.000 bis 75.000 Euro pro Jahr beginnen und bis "mehr als 300.000" reichen. Zur Zahl der Angestellten in den einzelnen Gehaltsklassen sind auch Altersgruppen und Geschlecht anzuführen.

In fünf Kategorien sind zudem Nebeneinkünfte aller Angestellten zu nennen, die wiederum von maximal 150 Euro im Monatsschnitt bis "über 12.000 Euro" im Monatsschnitt reichen.

Der ORF hat 2012 die Veröffentlichung seiner Managementgehälter in eigenen Geschäftsberichten eingestellt. In den Gehaltsberichten des Rechnungshofs sind Generaldirektor, Direktoren und Landesdirektoren nur noch gesamt mit Mittelwerten ausgewiesen. Roland Weißmann hat im Sommer sein Gehalt in einem "Profil"-Interview mit rund 380.000 Euro beziffert. (fid, 30.8.2023)