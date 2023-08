Nach der Hochwasserlage beläuft sich der Schaden an der Infrastruktur in Tirol auf rund zwölf Millionen Euro. In Salzburg sind noch immer Personen eingeschlossen

Innsbruck/Salzburg/Wien – Die Unwetterlage hat sich in den westlichen Bundesländern beruhigt. Nach den starken Regenfällen und dem darauffolgenden Hochwasser sinken nun überall die Wasserpegel, die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren. Währenddessen traf die schwarz-rote Tiroler Landesregierung am Dienstag erste Schätzungen zum Schadensausmaß in den hauptbetroffenen Gebieten. Nach derzeitigem Stand belaufe sich der Schaden im Bereich der öffentlichen Infrastruktur – also etwa bei Landesstraßen, Wasserbauten und Wildbachverbauungen – auf rund zwölf Millionen Euro, gab das Land per Aussendung bekannt.

Die zerstörte Ötztalstraße in Tirol. Land Tirol / Christanell

Wie hoch die Schäden in den Gemeinden und bei Privaten sind, war indes noch unklar. Exakt beziffern könne man den Schaden, sobald die Pegelstände zurückgegangen seien, ließ Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) wissen. Das Wichtigste sei, dass keine Personen zu Schaden gekommen seien.

Gemeinsam mit Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ebenfalls ÖVP) machte sich Mattle am Dienstag zum Lokalaugenschein ins Ötztal auf, wo die Aufräumarbeiten in vollem Gange waren. Bei Längenfeld wurde ein Teil der Landesstraße von den Wassermassen weggerissen. Laut Informationen des Landes stehe die schnellstmögliche Instandsetzung dieser Straße im Fokus. Das hintere Ötztal mit dem bekannten Wintersportort Sölden war vorerst lediglich über Südtirol und das Timmelsjoch sowie im Notfall über den Luftweg erreichbar, von Nordtirol aus kam man – Stand Mittwochvormittag – nur bis Umhausen. Nach einer Begutachtung durch die Landesgeologie gingen die Verantwortlichen davon aus, dass die Arbeiten für die Instandsetzung der Landesstraße drei bis fünf Werktage in Anspruch nehmen werden.

Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) machte sich vor Ort ein Bild der Lage. Land Tirol / Christanell

Die Gasversorgung im Tal war aufrecht, obwohl die Leitung an vier Stellen aus ihren Positionen gerissen beziehungsweise freigelegt wurden. Ersatzleitungen würden schnellstmöglich verlegt, hieß es. Neben dem Ötztal waren auch das Pitztal und das Stubaital stark betroffen. Tirolweit wurde am Dienstag der Hochwasserschutz zurückgebaut, etwa in der Landeshauptstadt Innsbruck und in Wörgl im Bezirk Kufstein. Der Inn erreichte hundertjährliches Hochwasser und schleifte ganze Bäume über weite Strecken mit. Feuerwehren bestritten nach Angaben des Landes über 600 Einsätze. 4.400 Feuerwehrleute standen im Einsatz, auch zahlreiche weitere Helferinnen und Helfer legten Hand an.

Tätig wurde die Feuerwehr auch am Dienstagnachmittag: Drei Kajakfahrer waren in der hochwasserführenden Sill bei Mutters im Stubaital in Not geraten, wie der ORF Tirol berichtete. Ein Freizeitsportler wurde mit einer Rettungsleine aus den reißenden Fluten gezogen, die beiden anderen konnten sich selbst ans Ufer retten. Eine Passantin hatte den Notruf abgesetzt, nachdem sie zwei im Wasser treibende Kajaks erblickt hatte.

Personen im Salzburger Raurisertal eingeschlossen

Im Land Salzburg gab es noch keine genauen Zahlen zu den verursachten Schäden. Zerstörte Straßen beschäftigen die Einsatzkräfte aber weiterhin, zum Teil sind noch Personen eingeschlossen. Im Raurisertal (Bezirk Zell am See) wird aktuell an einer Notfahrbahn gearbeitet. Laut der dortigen Bezirkshauptmannschaft wurden am Dienstag zehn von 50 Personen bei Kolm Saigurn aus dem Rarisertal ausgeflogen, die von der Außenwelt abgeschnitten waren. Der Großteil der Menschen will laut dem Rauriser Bürgermeister, Peter Loitfellner, aber selbst mit dem Auto abreisen.

"Das ist aufgrund der komplett zerstörten Straße aber nicht so schnell möglich. Daher versuchen wir als Erstes eine Notfahrbahn für diese Ausfahrten zu errichten", sagte Loitfellner. Wichtig sei aber in erster Linie, dass es keine Nachschubprobleme gebe und durchgehender Kontakt mit den Personen gehalten werde.

Vereinzelte Überflutungen im Osten

Im Osten kam es zu keinen großräumigen Überflutungen, obwohl die Donau infolge der Niederschläge im Westen an vielen Pegelstellen mehrere Meter anstieg. Bei Korneuburg nahe Wien stieg der Wasserstand etwa am Dienstag von 2,7 Meter auf etwa 5,5 Meter. Das Land Niederösterreich betont aber, dass die Wasserstände am Mittwoch bereits wieder sinken, großflächige Feuerwehreinsätze gab es nicht, hieß es auf Anfrage des STANDARD. Im Bezirk Melk kam es vereinzelt zu Straßenverunreinigungen und überfluteten Feldern, wie die "Niederösterreichischen Nachrichten" berichten.

In Wien gilt währenddessen weiterhin das Badeverbot an der Neuen Donau. Bis auf weiteres sind jeglicher Wassersport und Bootfahren verboten, informierte die Stadt. Vorsorglich wurden die beiden Pontonbrücken Copasteg und Walulisobrücke gesperrt. Vonseiten der MA 45 (Wiener Gewässer) rechnet man damit, dass das Badeverbot nur einige Tage anhalten wird. Ausschlaggebend sei die Wasserqualität: Sei diese in Ordnung, werde das Badeverbot wieder aufgehoben. (Maria Retter, Max Stepan, 30.8.2023)