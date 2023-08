Liebhabern von Pilzen und Wildbret verging in vielen Teilen Europas 1986 nachhaltig der Appetit. Bei der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl wurden große Mengen radioaktiver Stoffe in die Atmosphäre freigesetzt – und gelangten über Niederschläge in die Böden. In Mitteleuropa waren Österreich und Bayern besonders stark von der Kontamination betroffen. In Österreich wurde zeitweise ein Verkaufstopp für Milch, Spinat und Salat veranlasst und ein Abschussverbot für Wildtiere erlassen. Wild und Wildpilze wurden besonders stark mit Cäsium-137 angereichert, vom Verzehr wurde abgeraten.

Wildschweine sind nach wie vor viel stärker radioaktiv belastet als andere Wildtiere. Das liegt nicht nur am Reaktorunfall von Tschernobyl. Imago/imagebroker

Die Belastung von Rotwild ging mit der Zeit zurück, doch bei Wildschweinen änderten sich die Werte nur überraschend langsam. Bis heute überschreitet Wildschweinfleisch noch häufig Cäsium-Grenzwerte, die genaue Ursache dafür blieb unklar. Die Lebensweise der Tiere allein, die im Boden nach Wurzeln und Pilzen graben, konnte die Werte nicht erklären. Wie nun ein internationales Forschungsteam im Fachblatt "Environmental Science & Technology" berichtet, wurde jedoch bislang eine wichtige Ursache außer Acht gelassen: Die hohe radioaktive Belastung der Tiere ist demnach wesentlich auf Atomwaffentests in den 1960er-Jahren zurückzuführen.

Konstante Strahlenbelastung

Bis heute werden in ganz Europa regelmäßig Wildschweinfleischproben gemessen, die für den Verzehr ungeeignet sind, weil ihre Strahlenbelastung den erlaubten Grenzwert deutlich überschreitet. In Österreich kam eine vom Gesundheitsministerium 2021 veröffentlichte Studie zu dem Schluss, dass etwa zehn Prozent der untersuchten Wildschweine eine Cäsium-137-Belastung über dem Grenzwert von 600 Becquerel pro Kilogramm aufwiesen, bei Rehen waren es nur vier Prozent.

Cäsium-137 hat eine Halbwertszeit von rund 30 Jahren. "Nach 30 Jahren ist also die Hälfte des Materials ganz von selbst zerfallen", sagte Georg Steinhauser von der TU Wien. Die Strahlenbelastung von Lebensmitteln gehe aber normalerweise viel schneller zurück. "Schließlich hat sich das Cäsium seit Tschernobyl verteilt, wurde vom Wasser ausgewaschen, in Mineralien gebunden oder vielleicht tief in den Boden verfrachtet, sodass es von Pflanzen und Tieren nicht mehr in derselben Menge aufgenommen wird wie direkt nach dem Reaktorunglück." Die meisten Lebensmittelproben würden daher nach Ablauf einer Halbwertszeit nicht einfach die Hälfte der ursprünglichen Aktivität aufweisen, sondern deutlich weniger.

Auf Wildschweinfleisch trifft das aber nicht zu. "Da blieb die Strahlenbelastung beinahe konstant – sie geht deutlich langsamer zurück, als man das allein schon durch den natürlichen radioaktiven Zerfall von Cäsium erwarten würde", sagte Steinhauser. "Ein aus physikalischer Sicht auf den ersten Blick völlig widersinniges Ergebnis."

Isotopische Spurensuche

Steinhauser und sein Team konnten durch aufwendige Messungen nun Licht ins Dunkel des Wildschwein-Rätsels bringen. Durch neue, präzisere Messungen wurde nicht nur die Menge, sondern auch die Herkunft der Radioaktivität ermittelt. Unterschiedliche Quellen radioaktiver Isotope haben jeweils einen spezifischen physikalischen Fingerabdruck, erklärte Studienkoautor Bin Feng, der sowohl an der Uni Hannover als auch an der TU Wien forscht. "So wird etwa nicht nur Cäsium-137 freigesetzt, sondern gleichzeitig auch Cäsium-135, ein Cäsium-Isotop mit deutlich längerer Halbwertszeit."

Das Mischverhältnis der beiden Cäsium-Isotope unterscheidet sich je nach Quelle, es war etwa bei der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl anders als bei den Atomwaffentests der 1960er-Jahre. Durch genaue Messungen dieses Verhältnisses lassen sich also Rückschlüsse auf die Herkunft des radioaktiven Materials ziehen. Das ist allerdings nicht einfach, sagte Steinhauser: "Weil Cäsium-135 eine so lange Halbwertszeit hat und nur selten zerfällt, kann man es nicht einfach mit Strahlenmessgeräten detektieren. Man muss mit Methoden der Massenspektrometrie arbeiten und relativ großen Aufwand betreiben, um es präzise von anderen Atomen zu unterscheiden."

Atomtests vor Tschernobyl

Das Ergebnis: Während insgesamt rund 90 Prozent des Cäsiums-137 in Mitteleuropa aus Tschernobyl stammen, ist der Anteil in den Wildschweinproben viel geringer. Stattdessen ist ein großer Teil des Cäsiums im Wildschweinfleisch auf Atomwaffentests zurückzuführen, bei manchen Proben bis zu 68 Prozent. Das dürfte wiederum an den Nahrungsvorlieben der Tiere liegen. Bei Wildschweinen stehen etwa Hirschtrüffeln besonders hoch im Kurs, die Tiere graben nach diesen unterirdisch wachsenden Leckerbissen besonders gerne.

Wildschweine sind Allesfresser und durchwühlen den Boden auf der Suche nach Futter. Dabei graben sie auch stark belastete Leckerbissen aus. Imago / Imagebroker / Ronald Wittek

In diesen Pilzen reichert sich Cäsium mit großer Zeitverzögerung an, sagte Steinhauser. "Das Cäsium wandert sehr langsam durch den Boden nach unten, manchmal nur rund einen Millimeter pro Jahr", sagt Georg Steinhauser. "Die Hirschtrüffeln, die in 20 bis 40 Zentimeter Tiefe zu finden sind, nehmen somit heute erst das Cäsium auf, das in Tschernobyl freigesetzt wurde. Das Cäsium alter Atomwaffentests hingegen ist dort schon lange angekommen."

Die Leibspeise der Wildschweine wird also zeitverzögert aus unterschiedlichen radioaktiven Quellen angereichert, während das Cäsium im Lauf der Jahre aber auch zerfällt. "Wenn man all diese Effekte addiert, lässt sich erklären, warum die Radioaktivität der Hirschtrüffeln – und in weiterer Folge der Schweine – größenordnungsmäßig relativ konstant bleibt", sagte Steinhauser. Mit einem deutlichen Rückgang der Belastung von Wildschweinfleisch in den nächsten Jahren rechnet der Strahlenexperte nicht: Ein Teil des Cäsiums aus Tschernobyl gelange erst jetzt in die Trüffeln. (dare, 30.8.2023)