Superstar Taylor Swift bricht sämtliche Rekorde. AFP/MICHAEL TRAN

Die US-amerikanische Sängerin Taylor Swift bricht schon wieder einen Rekord. Nach dem kanadischen Sänger The Weeknd knackt nun Swift als erste Künstlerin in der Geschichte die Marke von monatlich 100 Millionen Hörern und Hörerinnen auf Spotify. Das verkündete der Streamingdienst auf X (vormals Twitter).

Taylor Swift - I Can See You (Taylor’s Version) (From The Vault) (Official Video)

TaylorSwiftVEVO

Vergangenes Jahr stellte Swift bereits einen Rekord auf: Ihr Album Midnights wurde im Oktober 2022 innerhalb eines Tages öfter gestreamt als jemals ein Musikalbum zuvor. Gleiches gilt für sie als Popstar – niemand wurde so oft an einem Tag auf Spotify gehört wie Swift. Seit März dieses Jahres tourt sie mit ihrer "The Eras"-Tour und kommt im Mai 2024 nach Europa.

Diesen Sommer stürmte die Musikerin mit ihrem neuen Album Speak Now (Taylor's Version) die Charts – und kündigte die Neuaufnahme ihres Albums 1989 an, das in neuer Version Ende Oktober erscheinen soll. (red, 30.8.2023)