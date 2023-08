Sasa Kalajdzic sorgt für positive Schlagzeilen. Action Images via Reuters/JASON

Wolverhampton - Drei Tage nach seinem ersten Treffer nach einer langen Verletzungspause hat Sasa Kalajdzic am Dienstag da nächste Tor für die Wolverhampton Wanderers erzielt. Der österreichische Stürmer stand in der zweiten Runde des englischen Fußball-Ligacups gegen Blackpool erstmals seit einem Jahr in der Startelf und brachte die Wanderers beim 5:0-Erfolg in der 10. Minute in Führung.

Kalajdzic hatte sich bei seinem Debüt für Wolverhampton im September des vergangenen Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen und war in dieser Saison in der Premier League bisher zu zwei Kurzeinsätzen und einem Tor gekommen. (APA, 30.8.2023)