Der lange Rechtsstreit endete mit einem Erfolg für die Journalistin Birte Meier – und symbolisch für die häufige ungleiche Bezahlung von Frauen gegenüber Männern. Die Investigativreporterin recherchierte schon 2015, dass sie als Mitarbeiterin der Enthüllungssendung "Frontal 21" deutlich weniger verdient hatte als ihre männlichen Kollegen. Am Dienstagmorgen postete die Journalistin, die nun für RTL arbeitet, auf X (vormals Twitter): "Finally. Acht Jahre später: Das ZDF hat überwiesen. Bin sehr froh, dass das Klagen nun ein Ende hat."

Die Gesellschaft für Freiheitsrecht (GFF), die Meier bei ihrer Klage unterstützt hatte, gab nun bekannt, dass sie einen Vergleich erreicht hatte. Sarah Lincoln, Rechtsanwältin und Verfahrenskoordinatorin der GFF, sagte: "Gut, dass Birte Meier dieses Kapitel endlich abschließen kann. Mit ihrer Hartnäckigkeit konnte sie viel für Frauen in Deutschland erreichen. Künftig werden Frauen es wesentlich leichter haben, gleiche Bezahlung einzufordern." Dass Meier so lange um ihr Geld habe kämpfen müssen, bezeichnete Lincoln als "Skandal".

Birte Meier ist heute Chefreporterin des Investigativbereichs für RTL News. RTL / Andreas Friese

Acht Jahre hat Meier gegen den öffentlichen Rundfunksender wegen ungleicher Bezahlung geklagt. Sie hatte über Jahre hinweg einen hohen dreistelligen Betrag im Monat weniger verdient als die männlichen Kollegen. Ihr Ziel war es, Gleichberechtigung zu erlangen, so wie es im Grundgesetz und den Europäischen Verträgen steht, schreibt sie in einem Meinungsartikel auf "stern.de", nachdem sie am Dienstag die Klage gewonnen hatte. "Doch das Verfahren, das mich einmal bis zum Bundesverfassungsgericht führte und dann zurück an die erste Instanz in Berlin, gestaltete sich äußerst mühsam." Das ZDF und sie hätten sich geeinigt. "Vom Marathon-Prozess bleibt ein Grundsatzurteil, von dem alle Frauen profitieren, eine Überweisung für mich und die Gewissheit: Es bleibt viel zu tun. Doch es geht langsam voran", schreibt die Journalistin.

Sexistische Argumente

Leicht seien die Jahre nicht gewesen. Denn der Prozess habe damit begonnen, dass der Arbeitsrichter Michael Ernst 2016 mutmaßte, die besserverdienenden Kollegen hätten ihr Gehalt einfach besser verhandelt. Im Kapitalismus sei das normal, soll er argumentiert haben, außerdem würden Frauen bekanntlich schwanger werden. "Trotz der offensichtlichen Voreingenommenheit des Richters hat die Klägerin darauf verzichtet, gegen Richter Ernst einen Befangenheitsantrag zu stellen und auf diese Weise das Verfahren in der ersten Instanz weiter zu verzögern", hieß es damals von den Anwälten. Meier forderte vor Gericht 70.000 Euro Entschädigung, DER STANDARD berichtete. Das ZDF bot ihr zuvor bereits einen außergerichtlichen Vergleich an, unter der Bedingung, dass sie ihre Mitarbeit beendet. Meier lehnte dies jedoch ab, ließ es auf einen Richterspruch ankommen und verlor.

Der Grund für den Verlust der Klage war laut dem Gericht ihr Beschäftigungsverhältnis: In Meiers Vertrag sei geregelt gewesen, dass sie 40 Stunden pro Woche für das ZDF arbeiten würde, allerdings dennoch als freie Mitarbeiterin gelten würde. Im Journalismus sei dies eine häufig gegebene Arbeitsrealität. Laut dem Berliner Arbeitsgericht hätte Meier ihr Gehalt nicht mit dem eines festangestellten Kollegen vergleichen können, weil sie nicht den gleichen Status gehabt hätte. Meier ging weiter durch mehrere Instanzen, landete vor dem Bundesarbeitsgericht, erreichte ein Grundsatzurteil. Die Quintessenz: Arbeitgeber dürfen vom Prinzip "gleicher Lohn für gleiche Arbeit" nicht abweichen, nur weil ein Mann höhere Gehaltsforderungen stellt als seine Kollegin.

Neue EU-Richtlinie

Bis Mitte 2023 hatte sich Meier kaum zu dem Verfahren geäußert. Sie veröffentlichte jedoch ihre Recherchen zu Lohnungleichheiten von Frauen und Männern in zahlreichen Berufsgruppen in einem eigenen Buch mit dem Namen "Equal Pay Now!". Außerdem brach sie die Schweigeklausel des ZDF, die sie im Juni 2022 ausgeschlagen hatte. Das ZDF hatte ihr 110.000 Euro und vier bezahlte Monate Urlaub angeboten, sollte sie ihre Vorwürfe nicht weiter öffentlich besprechen.

Erfolg erhoffte sich Meier auch durch das in 2017 in Deutschland in Kraft getretene Entgelttransparenzgesetz. Demnach ist es Angestellten von Unternehmen ab 200 Beschäftigten möglich, Auskunft über die Gehälter ihrer Kollegen zu bekommen. Es muss dazu mindestens sechs Kollegen des jeweils anderen Geschlechts geben, die einen ähnlichen Job haben wie die Antragstellerin oder der Antragsteller. Was als gleiche oder gleichwertige Tätigkeit gelten kann, erläutert das Familienministerium in einem Leitfaden. Wenn sich die Kollegenschaft gegenseitig ersetzen kann, wäre dies etwa gleichwertig.

Im April dieses Jahres beschlossen außerdem die EU-Kommission, das Parlament und die EU-Mitgliedsstaaten eine neue Richtlinie zur Gehaltstransparenz. Alle Arbeitnehmenden sollen das Recht auf Auskunft erhalten, gleichgültig wie groß der Betrieb ist. Firmen müssen ihre Entgeltlücken veröffentlichen. Statt einzelner Frauen könnten Verbände sie vor Gericht vertreten. Die EU-Länder haben ab Inkrafttreten der Richtlinie drei Jahre Zeit, diese umzusetzen. (red, 30.8.2023)