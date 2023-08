Beim Europäischen Forum Alpbach kocht gerade hoch, was seit Rainer Nowaks Engagement als "Krone bunt"-Kolumnist durch die Branche simmerte: Der langjährige Herausgeber und Chefredakteur der "Presse" bis November 2022 könnte Chefredakteur der größten und einflussreichsten Zeitung des Landes werden. Aber: Beide Seiten dementierten entschieden.

Neuer Chefredakteur? Allseits kommen Dementis. fid

"Chefredakteur bin ich"

Was ist dran, dass Nowak Chefredakteur der "Kronen Zeitung" werden soll?, fragte DER STANDARD Christoph Dichand, Herausgeber, Chefredakteur und Eigentümervertreter für seine Familie Dichand, die 50 Prozent an Österreichs reichweitenstärkster Zeitung hält. Dichand winkt recht deutlich ab: "Das ist nicht der Fall, der Chefredakteur bin ich."

Befeuert wurde das Gerücht über Nowaks angebliche Jobaussichten bei der "Krone", als der geschäftsführende Chefredakteur Klaus Herrmann Anfang des Sommers nach dem Abgang von Oliver Pokorny zur "Kleinen Zeitung" auch die Chefredaktion der Steirer-"Krone" übernahm. Das interpretierten manche als langsamen Wechsel Herrmanns in sein Heimatland. Er hat schon die "Krone"-Regionalausgabe in Oberösterreich als Chefredakteur geführt, bevor er 2015 in die Chefredaktion nach Wien wechselte.

Soll Nowak geschäftsführender Chefredakteur nach Herrmann werden?, fragte DER STANDARD nach. Dichand: "Nein, Herr Klaus Herrmann bleibt geschäftsführender Chefredakteur und wird durch die Position in der Steiermark noch weiter aufgewertet. Ich bin davon überzeugt, dass ihm das jetzt noch mehr Schlagkraft verleihen wird."

Wenn der Herausgeber und Eigentümervertreter abwinkt, wird der Kolportierte eher nicht bestätigen, dennoch zur Sicherheit dieselbe Frage an den für den Job gehandelten Rainer Nowak. Knapp fällt auch seine Antwort aus: Nowak dementiert auf Anfrage, er solle geschäftsführender Chefredakteur der "Krone" werden.

Neuer Sparmeister

Deutlich konkreter ist offenbar eine andere Besetzung beim "Krone"-"Kurier"-Verlagskonzern Mediaprint: Medienmanager, Sanierer und Cost-Cutter Michael Tillian soll intern schon an der Seite von Mediaprint-Geschäftsführer Christoph Niemöller gesichtet worden sein. Tillian soll wie berichtet den Führungsjob Niemöllers übernehmen, der sich spätestens Anfang 2024 zurückzieht. Tillian wollte die kolportierten Jobaussichten auf bisherige Anfragen nicht bestätigen. Eine formelle Bestellung soll noch ausstehen. Solche Entscheidungen gestalten sich wie alle Themen für die zerstrittenen Gesellschafter Dichand und Funke-Gruppe sowie (beim "Kurier") Raiffeisen zumindest kompliziert.

Tillian eilt ein Ruf als harter Sparmeister und "eiserner Besen" voraus. Er war schon Geschäftsführer bei "Presse" und "Wirtschaftsblatt", bei Styria-Magazinen und der Regionalzeitungsgruppe RMA, später bei der Investmentgesellschaft der Vorarlberger Russmedia, bei "Brutkasten" und zuletzt Geschäftsführer der "Freien Presse" in Sachsen. (fid, 30.8.2023)