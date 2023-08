Laut mehreren Medienberichten plant Warner Bros. Discovery, den britischen Medienmanager Mark Thompson als neuen Chef des US-amerikanischen Nachrichtensenders CNN einzusetzen. Drei Quellen in Kenntnis der Entscheidung hätten dies bestätigt, berichtet Axios. Auch laut der "New York Times" ("NYT") wurde diese Entscheidung bereits an manche Führungskräfte an der Spitze des Mutterkonzerns Warner Bros. Discovery kommuniziert.

Soll laut mehreren Medienberichten künftig CNN leiten: Mark Thompson. Reuters/Neil Hall

Thompson, seit 2012 CEO der The New York Times Company, hat umfassende Managementerfahrung im Medienbereich. Der 66-jährige Brite begann seine Karriere 1979 als Praktikant im Produktionsbereich der BBC, wo er sich an die Spitze arbeitete und 2004 zum Generaldirektor ernannte wurde. Laut der "New York Times" gehört er zu einer Gruppe von Managern, die den britischen Medienkonzern finanziell revitalisierten, indem sie das digitale Abo-Geschäft ausweiteten. Auch bei der "New York Times" half Thompson bei der Transformation vom Hauptgeschäft mit Printanzeigen in Richtung digitale Abos.

Sanierungskompetenz ist auch bei Thompsons neuem Job als CNN-Chef gefragt. Der Nachrichtensender kämpft laut der "NYT" seit 18 Monaten mit einer Reihe an Krisen, von sinkenden Einschaltquoten und Profiten bis zu den Folgen des Abgangs von CNN-Chef Chris Licht nach nur einem Jahr. (red, 30.8.2023)