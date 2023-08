Auch vor Gericht benötigt der Angeklagte – hier im Gespräch mit seinem Verteidiger Johannes Maximilian Fouchs – viel Platz für seine Beine. moe

Wien – Der gerichtsmedizinische Sachverständige Wolfgang Denk referiert am zweiten Verhandlungstag im Verfahren gegen Herrn S. in seiner gewohnt trockenen Art über die Verletzungen, die der zweifach vorbestrafte 21-Jährige zweien seiner vier Opfer zugefügt hat. Da ist einerseits jener Mann, den S. beschuldigt, seiner damaligen Freundin auf das Gesäß gestarrt zu haben. Als der Mann am 31. Dezember aus einem Bus ausstieg, streckte ihn der Angeklagte ansatzlos nieder, dem Liegenden versetzte er mehrere Tritte in die Genitalien.

Und dann der Angriff, der dem gebürtigen Österreicher eine von Staatsanwältin Tatiana Spitzer-Edl vertretene Anklage wegen versuchten Mordes vor dem Geschworenengericht unter Vorsitz von Andreas Hautz eingebracht hat. Am 4. Jänner saß S. um die Mittagszeit extrem breitbeinig auf einem Platz in der vollen U3, als sich ein 62-Jähriger neben ihn setzte. Der Angeklagte sagt, er sei angerempelt worden, Zeuginnen berichten dagegen, das Opfer hätte nur um etwas mehr Platz gebeten. Das reichte S., um sein Gegenüber mit einem einzigen Faustschlag ins Gesicht k. o. zu schlagen und auf den Bewusstlosen weiter einzuprügeln. Schließlich hüpfte S. dem Selbstständigen mehrmals auf Oberkörper und Kopf, ehe er seelenruhig beim nächsten Halt die Garnitur verließ.

Die Folgen waren schlimm, referiert Sachverständiger Denk: eine schwere Gehirnerschütterung mit Gedächtnisverlust, ein mehrfacher Rippenbruch, eine gebrochene Nase, ein gebrochenes Schlüsselbein, und selbst das eigentlich recht stabile Brustbein erlitt eine Fraktur. Fünf Tage musste das Opfer stationär behandelt werden. Auf die Frage eines Geschworenen, ob man anhand des Verletzungsbildes etwas über die Zahl der Schläge und Tritte sagen könne, will sich Denk nicht genau festlegen, geht aber von "etwa einem Dutzend massiver Gewalteinwirkungen" aus.

Vier Attacken in 13 Tagen

Wie aber kam es dazu, dass der junge Arbeitslose innerhalb von 13 Tagen rund um den Jahreswechsel vier Männer mehr oder weniger grundlos attackierte? Eine Antwort erhoffen sich die Geschworenen und das Publikum von Peter Hofmann, seines Zeichens psychiatrischer Sachverständiger. Er kennt den Angeklagten bereits, bei einem der früheren Prozesse gegen S. hat Hofmann ihn vor zwei Jahren bereits einmal begutachtet. Sein damaliges Urteil revidiert er nicht: Der 21-Jährige habe zwar eine schwere emotional instabile Persönlichkeitsstörung, geisteskrank sei er im Sinne des Strafrechtes aber nicht, auch die Zurechnungsfähigkeit sei bei allen Taten gegeben gewesen. Allerdings sei S. so gefährlich, dass er in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht werden müsse, appelliert Hofmann an die Laienrichterinnen und -richter.

Die Kindheit habe der Angeklagte in einer "äußerst ungünstig konstellierten Familie" verbracht, schildert der Experte. Mehrere Halbgeschwister, der Vater immer wieder im Gefängnis, ständige Gewalt. Dennoch war S. zunächst ein guter Schüler, in der Pubertät habe sich sein Wesen dann aber radikal verändert. Den Hauptschulabschluss schaffte er noch, dann folgte jedoch keine weitere Ausbildung, mit 17 warf ihn seine im Gerichtssaal anwesende Mutter aus der Wohnung, seither ist er obdachlos.

Hofmann konstatiert aber auch eine Eskalation der Gewalt bei dem 21-Jährigen, es mangle ihm an Empathie, Kritikfähigkeit und Problembewusstsein seien eingeschränkt. Sein "pseudomachistisches Gehabe" und die mangelnde Impulskontrolle führten zu einem "eingeschliffenen Muster" in – vermeintlichen – Konfliktsituationen. "Es geht darum, den anderen mundtot zu machen, den 'Feind' völlig außer Gefecht zu setzen", meint der Sachverständige an einer Stelle, an anderer: "Es geht um die Vernichtung des Gegenübers." Aufgrund des schwierigen sozialen Umfelds kommen für Hofmann lediglich Weisungen durch das Gericht nicht infrage: "Wenn er heute hier hinausgehen würde, würde er wieder in den Großstadtdschungel zurückkehren, wo er nach eigener Schilderung ständig mit jemandem 'kämpft'."

Konvertierung in der Untersuchungshaft

Aus dem Bericht des Bewährungshelfers und der Jugenderhebungen erfährt man noch, dass S. sich in der Untersuchungshaft unauffällig verhält und zum Islam konvertiert ist, was ihm Halt gebe. Der Bewährungshelfer berichtet, dass der Angeklagte das erste halbe Jahr bis Herbst 2022 kooperiert habe, dann aber kaum mehr erschienen sei.

Während die Staatsanwältin in ihren Schlussworten klarmacht, keinen Grund zu haben, daran zu zweifeln, dass der Angriff in der U-Bahn ein Mordversuch gewesen sei, sieht Verteidiger Johannes Maximilian Fouchs das anders. Nicht nur, dass er die Zurechnungsfähigkeit seines Mandanten infrage stellt, sieht er im Zweifel doch nur eine absichtliche schwere Körperverletzung verwirklicht. "Die Taten machen einen fassungslos, aber man muss die Gefühle ausblenden", macht er den Geschworenen klar.

Fouchs Strategie führt um ein Haar zum Erfolg: Mit dem knappestmöglichen Ergebnis von fünf zu drei Stimmen wird S. aber dennoch wegen Mordversuchs verurteilt. Die teils schweren Körperverletzungen an den anderen drei Opfern werden dagegen einstimmig angenommen. Bei einem Strafrahmen von zehn bis 20 Jahren entscheiden sich Berufs- und Laienrichter gemeinsam für 15 Jahre Haft, zusätzlich wird die Unterbringung verfügt. "Die ist völlig alternativlos", macht Vorsitzender Hautz deutlich. Den Verletzten werden 10.960, 1.000 und 500 Euro Schmerzengeld zugesprochen, das vierte Opfer verzichtete darauf. Da sowohl Angeklagter als auch Staatsanwältin drei Tage Bedenkzeit nehmen, ist das Urteil nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 30.8.2023)