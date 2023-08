Michael Fassbender schlüpft in die Rolle eines Auftragsmörders. Netflix 2023

Hollywood-Star Michael Fassbender (Steve Jobs, X-Men) verwandelt sich unter der Regie von David Fincher (Sieben, Fight Club) in einen skrupellosen Auftragsmörder. Der erste Trailer zu dem Netflix-Thriller Der Killer wurde am Dienstag veröffentlicht. Fassbender glänzt darin als kaltblütiger Killer, der nach einem verpatzten Auftrag nun selbst gejagt wird. "Halte dich an deinen Plan", "Vertraue niemandem", "Untersage dir Empathie" – das ist sein Mantra.

THE KILLER | Official Teaser Trailer | Netflix

After a fateful near-miss, an assassin battles his employers and himself on an international manhunt he insists isn't personal. Netflix 2023

Hochkarätig besetzt

Neben dem deutsch-irischen Schauspieler, der zuletzt in X-Men: Dark Phoenix (2019) auf der Leinwand war, spielen unter anderem Tilda Swinton (Asteroid City) und Charles Parnell (Top Gun: Maverick). Der Killer feiert am Sonntag bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere und ist dann ab dem 10. November auf Netflix zu sehen. Der Film ist eine Adaption der französischen Graphic-Novel-Reihe Le tueur des Texters Matz in Zusammenarbeit mit dem Zeichner Luc Jacamon, die von 1998 bis 2014 im Casterman-Verlag veröffentlicht wurde.

Poster von "Der Killer". Netflix 2023

Von 2017 bis 2019 drehte Fincher für Netflix bereits die kriminalpsychologische Serie Mindhunter, die nach zwei Staffeln aufgrund hoher Kosten und zu geringen Zuschauerinteresses bisher nicht fortgesetzt wurde. Es ist der zwölfte Spielfilm des Kultregisseurs, der zuletzt die Oscar-nominierte Filmbiografie Mank (2020) und davor den Thriller Gone Girl (2014) ins Kino brachte. (APA, 30.8.2023)