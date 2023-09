"Sex Education" geht in die letzte Runde, "Das Boot" taucht wieder unter, und absurden Humor gibt es in Matt Groenings Disenchantment

Wie steht es um die Zukunft von Maeve Wiley (Emma Mackey) und Otis Milburn (Asa Butterfield) in "Sex Education"? Sam Taylor/Netflix

Verlieren Sie bei all den Serien und Streaming-Anbietern langsam den Durchblick? Wir helfen Ihnen durch den Serien-September. Sex Education ist einer vierten – und letzten – Staffel zurück, in der deutschen Serie Das Boot wird es wieder stickig, und wenn man sich von absurdem Humor unterhalten fühlt, ist vielleicht Matt Groenings Disenchantment das Richtige. Aber auch abseits des amerikanischen Mainstreams haben die Streaming-Anbieter Serien wie Tahir's House, A Time Called You oder Körper in Flammen zu bieten. Gutes Schauen!

"UFOs"

Eine Mischung aus The Office und Akte X? In der französischen Serie UFOs geht es um den Weltraumingenieur Didier Mathure (Melvil Poupaud), der 1978 eine Rakete entwickelt, die kurz nach dem Start explodiert. Er wird in eine andere Abteilung verlegt und arbeitet mit einem kleinen, aber exzentrischen Team künftig daran, Erklärungen für UFO-Sichtungen zu finden. Für den rationalen Wissenschaftler ist das die Höchststrafe – bis auch er Erfahrungen macht, die ihn seine Überzeugungen hinterfragen lassen. 1.9., Canal+

"Das Rad der Zeit 2"

Das Rad der Zeit ist eine epische Fantasy-Saga, in der – wie sollte es auch sonst sein – verschiedene Helden dabei begleitet werden, wie sie gegen dunkle Mächte kämpfen. Der Bauernjunge Rand al’Thor (Josha Stradowski) hat herausgefunden, dass er ein wiedergeborener Drache ist, dazu bestimmt, die Welt zu retten. Oder sie zu zerstören. Aber ist der Dunkle König wirklich für immer besiegt? Während sich das Rad der Zeit immer weiterdreht, müssen neue Quellen der Stärke gefunden werden, im Licht – oder in der Dunkelheit. 1.9., Amazon Prime Video

"Disenchantment 5"

Während Futurama zurückkehrt und Die Simpsons noch immer laufen, neigt sich Matt Groenings dritte Serie dem Ende zu. In der finalen fünften Staffel von Disenchantment erwartet uns der Höhepunkt im Kampf um Dreamland. Diesmal bekommen es Bean, Elfo und Luci nicht nur mit Königin Dagmar zu tun, sondern auch mit Satan, einer kopflosen Leiche und einem bösen Wissenschaftler. Ob das ein Happy Ende werden kann? 1.9., Netflix

"Tahir’s House"

Arabische Serien finden selten ihren Weg in die westlichen Streaming-Services: In Tahir’s House geht es um das Fischgeschäft der saudi-arabischen Tahirs in Dschidda, das finanziell schon bessere Zeiten gesehen hat. Um das Familienunternehmen zu retten muss die Verwandschaft zusammenhalten. Der Weg ins erfolgreiche Unternehmertum ist steinig und schwer – vor allem, wenn man familiäre Konflikte nicht mehr ignorieren kann. 6.9., Netflix

"Die drei !!!"

Vergesst die drei ???, jetzt kommen die drei !!! Die Nachwuchsdetektivinnen Franzi (Bella Bading), Marie (Lilith Johna) und Kim (Purnima Grätz) treffen sich jeden Tag nach der Schule in ihrem eigenen Detektivbüro, um die kompliziertesten Kriminalfälle zu lösen. Natürlich hat jede von ihnen eine besondere Eigenschaft: Kim ist aufgeweckt und clever, Franzi ist die Sportlerin und Marie kennt alle Trends, liebt das Rampenlicht und kann Schlösser knacken. 6.9., Disney+

"A Time Called You"

Südkoreanisches Zeitreisemärchen: Han Jun-hee (Jeon Yeo-bin) trauert um ihren Freund Goo Yeon-jun (Ahn Hyo-seop), der vor einem Jahr bei einem plötzlichen Unfall verstorben ist. Durch einen mystischen Walkman reist sie von der Gegenwart ins Jahr 1998, wo sie im Körper von Kwon Min-ju (natürlich ebenfalls gespielt von Jeon Yeo-bin) aufwacht. Dort trifft sie den intelligenten und athletischen Ahn Si-heon (auch wieder Ahn Hyo-seop), der nicht ganz zufällig genau wie ihr verstorbener Geliebter aussieht. Aber war sein Tod überhaupt ein Unfall? 8.9., Netflix

"Körper in Flammen"

In dieser spanischen Serie wird die verkohlte Leiche des Polizisten Pedro, gespielt vom Haus des Geldes-Star José Manuel Poga, in einem ausgebrannten Auto gefunden. Durch den grausamen Fund kommt ein Netz aus Korruption, Gewalt, Sexskandalen und toxischen Beziehungen an die Öffentlichkeit, in das Pedro verwickelt war. Aber auch die Polizeikolleg:innen Rosa (Úrsula Corberó) und ihr Ex-Freund Albert (Quim Gutiérrez) scheinen nicht unschuldig zu sein. 8.9., Netflix

"The Changeling"

Die Apple TV-Serie The Changeling basiert auf einem seltsam-schönen Fantasy-Horror-Roman von Victor LaValle: Im New York der Gegenwart trifft Buchhändler Apolla Kagwa (Lakeith Stanfield) die bezaubernde Bibliothekarin Emma Valentine (Clark Backo) – sie verlieben sich und eine düstere Liebesgeschichte beginnt. Nachdem schnell ein gemeinsamer Sohn geboren wird, verfällt Emma in eine tiefe Depression und fragt sich: ist das überhaupt ihr Kind? 8.9., Apple TV+

"The Morning Show 3"

In der dritten Staffel der Nachrichtensender-Satire The Morning Show mit Jennifer Anniston und Reese Witherspoon geht es rund: Die Zukunft des Senders steht auf dem Spiel. Ein Tech-Milliardär will den Sender kaufen und plötzlich werden private Geheimnisse zur Waffe – jeder ist gezwungen, sich mit seinen Grundwerten auseinanderzusetzen. Die Emmy prämierte Serie ist mit Billy Crudup, Mark Duplass oder auch Nestor Carbonell starbesetzt und von Kritiken gefeiert. 13.9., Apple TV+

"Tapie"

Die Miniserie behandelt das fiktionalisierte Leben des französischen Unternehmers und Politikers Bernard Tapie, verkörpert von Laurent Lafitte. Aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, steigt er vom Fernseher-Verkäufer zum Eigentümer von mehreren Firmen – unter anderem Adidas – auf und wird schließlich eine der kontroversesten Personen Frankreichs. 13.9., Netflix

"Wrestlers"

Nachdem Netflix die feministische Wrestling-Serie GLOW abgesetzt hat, kommt jetzt diese Dokuserie über die legendäre Institution Ohio Valley Wrestling, wo unter anderem John Cena und Dave Bautista ihre Karrieren gestartet haben. Die großen Erfolge bleiben aber schon länger aus und die Wrestling-Organisation steht vor dem Konkurs: In der Serie wird Al Snow, Eigentümer und selbst Wrestler, dabei begleitet, wie er versucht Ohio Valley Wrestling zu retten – vielleicht hilft ja diese Netflix-Serie dabei. 13.9., Netflix

"Sex Eucation 4"

In der vierten und letzten Staffel von Sex Education passiert das, was in jeder Fortsetzung von amerikanischen Highschool-Filmen und Serien irgendwann passiert: Sie kommen aufs College. Und obwohl die Geschichte von Otis Milburn (Asa Butterfield), dem Sohn einer Sexualtherapeutin, alle Zutaten hätte, um eine austauschbare stereotypische Teenagerkomödie zu sein, ist das Ergebnis überraschend wenig "cringe". Sex Education ist irgendwie liebenswert, herzerwärmend und echt. 21.9., Netflix.

"The Continental"

John Wick-Fans aufgepasst: In The Continental wird die Geschichte des legendären Hotels aus der Auftragskiller-Tetralogie mit Keanu Reeves erzählt. Das Prequel spielt in den 1970ern und erzählt die Geschichte von Winston Scott, gespielt von Colin Woodell, der zum Manager des New Yorker Continental-Hotels wird und das Unternehmen weltweit ausbaut – und zu einer Hotelkette macht, die fast exklusiv von Mördern benutzt wird. Auch dabei, in einer seiner seltenen Serienrollen: Mel Gibson. 22.9., Amazon Prime Video

"Das Boot 4"

In der vierten Staffel der Serienfassung von Deutschlands legendärem Kriegsdrama wird es eng: Im Sommer 1943 wird Kapitänleutnant Klaus Hoffmann (Rick Okon) in Berlin als Held gefeiert, gleichzeitig wird er aber beschattet. Im Mittelmeer spitzt sich die Lage währenddessen zu. Der deutschen Marine steht ein gefährlicher Auftrag bevor und ein Spitzel scheint auf der U-949 zu sein. Neben Rick Okon und Franz Dinda sind dieses Mal auch Hannie Lessing und Wilson Gonzalez Ochsenknecht, dessen Vater schon im originalen Boot an Bord war, dabei. 23.9., Sky

"Gen V"

Im Spin-off von The Boys geht es zurück an die Superhelden-Uni. Wir erfahren mehr über die chemische Substanz Compound V, die man außergewöhnlichen Individuen injiziert, um ihre übermenschlichen Fähigkeiten zu steigern. Aber auch zwischenmenschliche Konflikte müssen gelöst werden, im Schulalltag wird der Nachwuchs an seine physischen und moralischen Grenzen gebracht. Und welches dunkle Geheimnis verbirgt sich hinter der elitären Heldenakademie? 29.9., Amazon Prime Video

Schönen September und frohes Schauen! (Jakob Thaller, 1.9.2023)