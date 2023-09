Die Roccat Vulcan II macht aus jedem Schreibtisch eine Gaming-Kommandostation. Sie überstrahlt die RGB-Beleuchtung des Syn-Pro-Air-Headsets spielend. DER STANDARD / Zellinger

Über die Sinnhaftigkeit ausgiebiger RGB-Beleuchtung lässt sich ja trefflich streiten. Auf diversen Herstellerseiten und einschlägigen Plattformen – unter anderem hier im STANDARD-Forum – wird gerne die Nase angesichts allzu protziger Lichtshows gerümpft. Die Gegner der bunten Lichtverschmutzung dürften aber eine Minderheit darstellen, denn nach wie vor überschlagen sich die Hersteller mit immer neuen Produkten ihrer Aura, iCue, Chroma, Swarm oder Armory Crate genannten RGB-Linien. Roccat will mit der Vulcan II jetzt die Spitze der Blinke-blinke-Hardware erobern und sich die strahlend leuchtende Krone des RGB-Königreichs aufsetzen.

Rot oder braun: Was darf's sein?

Die Vulcan II ist ein mechanisches Keyboard, wie sich das für die Preisklasse um 150 Euro gehört. Der deutsche Hersteller unter US-Führung nutzt aber nicht die üblichen Switches der Marke Cherry, sondern setzt auf selbst entwickelte Schalter, die Titan II getauft wurden. Diese Switches sollen eine minimale Lebensdauer von 80 Millionen Anschlägen haben und damit doppelt so lange halten wie die der Konkurrenz. Roccat hat aber aktuell nur zwei Varianten der Switches im Angebot: die linearen roten Schalter, also ohne fühlbaren Druckpunkt und ohne Klickgeräusch, und die taktile braune Variante. Letztere bietet einen fühlbaren Druckpunkt nach 1,8 Millimetern.

Letztendlich bleibt die Frage der Switches aber wie immer eine Geschmacksfrage: Wer seine Tastatur zum Gaming und für die Bildschirmarbeit verwendet, wird wohl eher zu taktilen braunen Switches greifen. Zockerinnen und Zocker, die auf Geschwindigkeit setzen, werden wohl mit den roten Schaltern glücklicher, die schon nach nur 1,4 Millimetern auslösen. Blaue Switches, die eher an eine Schreibmaschine erinnern, sucht man im Angebot von Roccat vergeblich, genauso wie die schwarze Variante ohne taktiles Feedback, aber mit höherem Druckwiderstand. Im Test kommt übrigens die rote Gaming-Variante zum Einsatz. Da es sich aber wirklich um eine rein subjektive Entscheidung handelt, soll die Schalterfarbe im weiteren Verlauf keine große Rolle mehr spielen.

Die Vulcan II setzt auf die von Roccat entwickelten mechanischen Titan-Schalter. DER STANDARD / Zellinger

Mit einer Länge von 46 Zentimetern und einer Breite von 23,5 Zentimetern (inklusive Ballenauflage) ist die Vulcan II außerdem einer der größeren Vertreter ihrer Art. Die Tastatur des deutschen Hersteller fordert ihren Raum auf dem Schreibtisch, wer nicht so viel Platz hat, für den gibt es auch die Mini-Variante ohne Zehnerblock im Sortiment. Diese wurde auf 65 Prozent der Originalgröße geschrumpft. Wer eine Tastatur im Kleinformat sucht, muss allerdings auch mit einer etwas eigenwilligen Tastenanordnung leben könne.

Nichts darf das glatte Design stören

Der stabile Aluminiumkörper ist zwar gebürstet, die Oberfläche wirkt dennoch viel glatter als bei der Konkurrenz. Auch die Handballenauflage aus Kunststoff bietet keine geriffelte oder beschichtete Oberfläche, ebenso wie die Tasten aus ABS-Kunststoff. Das sieht zwar auf dem Schreibtisch sehr edel aus, Vielschreiber werden damit aber nicht unbedingt glücklich, fühlen sich die Tasten doch recht rutschig an, und der eine oder andere Vertipper wäre nicht notwendig gewesen, würden die Tasten den Fingern ein wenig mehr Halt bieten. Leider erweist sich auch die Handballenauflage als wenig formstabil und gibt beim intensiven Zocken oder Tippen in der Mitte doch spürbar nach.

Die Status-LEDs befinden sich an der Unterkante der Tastatur. DER STANDARD / Zellinger

Der Ästhetik dürften auch einige Komfortfeatures zum Opfer gefallen sein: So gibt es keine dedizierten Tasten zum Wechseln des Farbprofils, diese Funktion versteckt sich hinter der FN-Taste, man muss also eine Tastenkombination drücken oder selbst eine Funktionstaste umdefinieren, will man schnell das Farbprofil wechseln. Außerdem wären ein Kabelkanal an der Unterseite der Tastatur sowie ein USB-Passthrough wünschenswert gewesen. An Sondertasten bietet die Vulcan II nur drei Knöpfe zur Mediensteuerung und einen Regler zur Lautstärkeeinstellung an der rechten Oberseite. Selbst die Status-LEDs für Ziffernblock, Capslock und die Rollenfunktion wurden an die Unterkante der Tastatur verbannt, um den optischen Gesamteindruck nicht zu trüben. Das sieht gut aus, bringt aber das Problem mit sich, dass die rechte Hand meist genau über der Anzeige liegt.

Cleveres Easyshift

Dafür lässt sich die Tastatur mit einem Druck auf die FN-Taste + Windows in den Game-Modus schalten, was sich in der Praxis als Segen erweist: Dabei wird die beim Zocken eher hinderliche Windows-Taste deaktiviert sowie Caps Lock neu belegt. Letztere Taste dient als sogenannter "Easyshift"-Button. Diese Funktion macht es möglich, beinahe jeder Taste eine beliebige Zweitfunktion zuzuweisen. Das ist sehr praktisch, wenn man in der Hitze des Gefechts vergisst, wo die Taste für den Nahkampfangriff ist. Einfach die W-Taste, also Vorwärts, per Easyshift mit der V-Taste für den Kolbenschlag in "Call of Duty" doppelt belegen, und die panische Suche nach dem richtigen Knopf hat ein Ende.

Randlose Tastenkappen

Eine Besonderheit der Vulcan II liegt in der ungewöhnlichen Form der Tasten. Die einzelnen Kappen sind an der dünnsten Stelle nur drei Millimeter dick. Das führt dazu, dass die Tasten fast wirken, als würden sie auf den Switches schweben. Das soll die RGB-Beleuchtung besonders zur Geltung bringen – da würde ein Übermaß an schwarzem Plastik natürlich den Genuss trüben. Ein weiterer Vorteil, der sich im Test manifestierte: Da die Tasten beinahe randlos sind, kommt man mit einer Kosmetikbürste überall hin, um das Keyboard von Bröseln, Haaren und Staub zu befreien.

Diese ungewöhnliche Form und die oben bereits erwähnte Materialwahl führen dazu, dass die Gewöhnungszeit bei der Tastatur etwas länger ausfällt als bei anderen Modellen. Natürlich könnte man die Tasten der Vulcan II auch gegen herkömmliche Kappen für mechanische Tastaturen austauschen, aber das würde den RGB-Charme arg dämpfen. Denn hier spielt die Vulcan II ihre wahre Stärke aus: Selten waren Farbwechsel, Animationen und der "Tropfen"-Effekt, wenn man eine Taste drückt, so flüssig wie bei der Vulcan II.

Die Tastenkappen der Vulcan II sind deutlich flacher als bei herkömmlichen Modellen. DER STANDARD / Zellinger

Die Farbwechsel im Regenbogenmodus sind derart subtil, dass die Farbe der Tasten nahtlos von Blau auf Grün, dann auf Gelb, Rot, Lila und wieder zurück wechselt. In hitzigen nächtlichen Gaming-Gefechten vermag die Vulcan II im ganzen Raum ein explosives RGB-Gewitter abzufeuern. Wer die Grenzen seiner eigenen Belastbarkeit ausloten möchte, stelle den RGB-Modus auf "Kräuseln" oder "Schlängeln" und drehe den Regler auf schnell. Dabei entfaltet sich so etwas wie ein Lagerfeuereffekt: Man muss einfach hinschauen. Im Marketing von Roccat, das seit 2019 zu Turtle Beach gehört, würde man wohl von einem "Vulkanausbruch" sprechen.

Alles, nur nicht "Swarm"-tastisch

Gesteuert wird diese Pracht über die Swarm-App von Roccat, und diese stellt leider den Schwachpunkt dar. Das fängt schon beim Neubelegen der Tasten an: Die Abbildung der Vulcan II ist im Menü so schlecht aufgelöst, dass kaum erkennbar ist, welche Taste man eigentlich gerade neu belegt. Mehr sinnvolle Funktionen sucht man leider vergebens: Zwar lassen sich hier noch die Wiederholungsverzögerung sowie die Wiederholungsrate für Tastenanschläge festlegen, aber das war es dann auch schon an sinnvollen Features. Dafür lässt Roccat eine Funktion auf die Menschheit los, mit der man garantiert aus jedem Mehrparteienhaus und jedem Büro fliegt: Auf Wunsch kann man jeden einzelnen Tastendruck von einem Soundfeedback begleiten lassen. Ja, man kann tatsächlich sein Getippe mit dem Geräusch von Laserstrahlen untermalen. Im Test war hier die Schmerzgrenze nach wenigen Sekunden schon deutlich überschritten.

Die Roccat-Swarm-App fällt leider nur durch dürftigen Funktionsumfang sowie schlecht aufgelöste Abbildungen auf. Screenshot / DER STANDARD / Zellinger

Darüber hinaus verweigert die Software die Kooperation mit den RGB-Tools anderer Hersteller. Das ist im Jahr 2023 nicht mehr zeitgemäß, schließlich lassen sich auch Philips Hue, Corsairs iCue, Armory Crate von Asus und wie sie alle heißen meist dank Plug-ins miteinander kombinieren. Die Vulcan II passt leider aufgrund dieser Limitierung in kein ausgeklügeltes Beleuchtungskonzept.

Viel Bling-Bling für viel Geld

Die Roccat Vulcan II wie eine Discokugel für das Wohnzimmer: Natürlich ist die Anschaffung teuer, und man braucht sie nicht – aber sie macht auch verdammt viel Spaß. Für 149 Euro bekommt man eine gute Tastatur wahlweise mit taktilem Feedback oder linearem Tastendruck. Außerdem muss man die Tastatur von Roccat einfach anschauen, sie ist einfach sexy – zumindest soweit man derartige Maßstäbe an Gaming-Hardware anlegen kann. Selbst fehlende Features wie USB-Passtrough, die wenig stabile Handballenauflage und die eigenartige Anordnung der Status-LEDs geben da maximal einen Abzug in der B-Note. Wirklich problematisch ist die Software. Roccat hat die Swarm-App in den vergangenen Jahren kaum weiterentwickelt, und das merkt man. Die fehlenden Schnittstellen mit anderer RGB-Software führen dazu, dass die Vulcan II zwar blendend aussieht, sich aber nicht ins ansonsten perfekt synchronisierte Beleuchtungskonzept einfügt. Wer sonst keine RGB-Hardware verwendet und die Vulcan II als einzige Lichtquelle benutzt, ist mit dem Keyboard hervorragend bedient. Wer auf Integration in ein bestehendes RGB-Umfeld hofft, wird enttäuscht sein – oder muss eben von Hand die Lichteinstellungen anpassen.

Ist die Roccat Vulcan II nun die beste Tastatur der Welt? Nein. Ist sie die beste als Eingabegerät getarnte Discokugel der Welt? Wahrscheinlich ja, sofern Bedarf an einem solchen Produkt besteht. Ist die Roccat Vulcan II ihr Geld wert? Auch wahrscheinlich ja, aber man muss schon einen gewissen Fetisch für RGB-Beleuchtung haben, um vollen Nutzen aus ihr ziehen zu können. (Peter Zellinger, 3.9.2023)