Mödling – Im Zuge einer polizeilichen Einvernahme in der Außenstelle Mödling des Landeskriminalamts Niederösterreich ist am Dienstag ein 32-Jähriger gestorben. Ein entsprechender "Heute"-Onlinebericht wurde der APA am Mittwoch bestätigt. Die Todesursache war vorerst unklar. Die Erhebungen werden vom Landeskriminalamt Burgenland geführt, geleitet werden die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.

Laut Erich Habitzl, dem Sprecher der Anklagebehörde, ist bisher keine Obduktion angeordnet worden. Man warte auf die Übermittlung des Polizeiberichts, dieser werde dann geprüft, hieß es. Befragt worden war der 32-Jährige laut "Heute" wegen des Verdachts des Betrugs und der Urkundenfälschung. (APA, 30.8.2023)