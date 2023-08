Es sind die modernen Waffen der Gegenwart: unbemannte Drohnen, die vollautomatisch oder ferngesteuert ihre Ziele finden. Als tödliche Waffe quasi erfunden von den USA und schon vor Jahren etwa in Afghanistan oder Pakistan eingesetzt, kämpfen jetzt Russland und die Ukraine zunehmend mit Drohnen gegeneinander. Russische Truppen zerstören an der Front ukrainische Panzer mit Lancet-Kleindrohnen. Die Ukrainer haben dem nur wenig entgegenzusetzen.

Der Gouverneur von Pskow, Michail Wedernikow, verbreitete via Telegram Fotos von den nächtlichen ukrainischen Drohnenangriffen. EPA/GOVERNOR OF PSKOV REGION/HANDOUT

Umgekehrt erlebte Russland Mittwochfrüh den bisher schwersten ukrainischen Drohnenangriff seit Beginn des Krieges: Vier Transportflugzeuge vom Typ Il-76 seien in Pskow nach einem Drohnenangriff auf einen Militärflugplatz beschädigt worden, teilten die örtlichen Notdienste mit.

Die 200.000-Einwoohner-Stadt Pskow liegt im Nordwesten Russlands, nahe der Grenze zu Estland und Lettland. Michail Wedernikow, der Gouverneur, bestätigte den Angriff. "Nach vorläufigen Angaben gibt es keine Verletzten."

Zahlreiche Angriffe

Neben Pskow griffen Drohnen auch Brjansk, Orlow, Kaluga, Rjasa sowie die Regionen Moskau und Sewastopol an. In Brjansk griffen laut Gouverneur Alexander Bogomaz vier Drohnen Ziele an, darunter auch den Fernsehturm der Stadt. Der Gouverneur der Region Orlow, Andrej Klychkow, bestätigte, dass Luftverteidigungskräfte in der Nacht zwei Drohnen über der Region abgeschossen hätten. Über Schäden oder Verletzte liegen ihm keine Informationen vor.

Die Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodedowo wurden wieder, wie schon so oft, kurzzeitig geschlossen. "Unsere Militärexperten arbeiten an diesen Themen, finden Routen heraus und analysieren, wie es gemacht wurde, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um solche Situationen in Zukunft zu verhindern", sagte Kreml-Sprecher Dmtri Peskow.

In Moskau und Umgebung gibt es inzwischen fast täglich Drohnenangriffe. Zuletzt wurden Mittwochfrüh gegen 3.30 Uhr im Stadtbezirk Ruza in der Region Moskau durch das Abfangen einer Drohne eine Stromleitung unterbrochen und Fenster in zwei Häusern beschädigt. Ruza ist weit vom Stadtzentrum entfernt. Die Luftabwehr scheint nun besser zu funktionieren als zu Beginn der Drohnenangriffe.

Anfang Mai wurde eine Kleindrohne über dem Senatspalast im Moskauer Kreml abgeschossen. Die spektakulären Bilder gingen um die Welt. Die Hintergründe dieses Drohnenangriffs sind bis heute ungeklärt. Dann wurde mehrfach ein Bürohochhaus im Businessviertel Moskwa City in der Innenstadt getroffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte: "Allmählich kehrt der Krieg auf das Territorium Russlands zurück."

Bereits im Dezember 2022 flogen Düsendrohnen der ukrainischen Armee rund 600 Kilometer über russisches Gebiet bis zum Militärflugplatz Engels im Gebiet Saratow. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden bei den Angriffen drei Soldaten getötet und vier weitere verletzt.

Die ukrainischen Drohnen waren uralte Modelle vom Typ TU-141, gebaut noch zu Sowjetzeiten. Später wurden sie zwar modifiziert, sind aber nicht vergleichbar mit modernen Kampfdrohnen. Trotzdem erreichten sie ihre Ziele.

Auch Kiew unter Beschuss

Auch die ukrainische Hauptstadt Kiew geriet in der Nacht auf Mittwoch unter heftigen Beschuss durch russische Marschflugkörper und Drohnen. Berichten zufolge kam es über der Stadt zu heftigen Explosionen von Raketen der Flugabwehr gegen die anfliegenden Geschoße. In zwei Stadtbezirken fielen Raketentrümmer auf Gebäude, so Bürgermeister Witali Klitschko. Mindestens zwei Menschen seien getötet worden, zwei weitere verletzt. "Kiew hat seit dem Frühjahr keinen so starken Angriff mehr erlebt", erklärte der Chef der Militärverwaltung der Dreimillionenstadt, Serhij Popko.

Der Welle von Marschflugkörpern aus dem Bereich des Kaspischen Meeres war ein Angriff mit Drohnen aus dem Norden vorausgegangen. Im ganzen Land war Luftalarm ausgelöst worden. Berichte über anfliegende Raketen gab es auch für das südukrainische Gebiet Odessa. Die Luftabwehr habe in der Nacht alle 28 russischen Raketen und 15 von 16 auf die Ukraine abgefeuerten Drohnen abgeschossen, erklärte der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj. Laut Popko wurden allein über Kiew "20 feindliche Ziele zerstört". (Jo Angerer, 30.8.2023)