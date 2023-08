Spatenstich einmal anders: Probebohrung am Salzburger Mönchsberg zum Umbau des Festspielbezirkes. SF/Marco Borrelli

Es ist keine Grundsteinlegung im herkömmlichen Sinn, aber trotzdem eine Art Spatenstich: Fast pünktlich zum Ende der Festspielsaison 2023 drehen sich am Salzburger Mönchsberg die ersten Bohrgestänge, und damit hat der Umbau des Salzburger Festspielbezirkes begonnen. An elf unterschiedlichen Stellen sollen in den kommenden Monaten die geologischen Verhältnisse im Berginneren mit Bohrungen von bis zu 100 Meter Länge erkundet werden. Die Gesteinsproben werden dann an der Technischen Universität Graz analysiert.

Der Fokus des Großprojekts liegt auf der Erweiterung der in die Jahre gekommenen Arbeitsräume und Werkstätten sowie auf der Sanierung der Gebäude- und Bühnentechnik. Der Gebäudekomplex hinter dem Großen Festspielhaus wird in den Mönchsberg hinein erweitert. In eine Kaverne, die in den Berg gegraben wird, wird ein eigenes Gebäude hineingebaut. Dort sollen eine Montagehalle, Proberäume und Lagerräume entstehen. Geologisch sei der Mönchsberg jedenfalls gut für solche Kavernen geeignet, sagt der verantwortliche Geologe Hartwig Kraiger. Die gut verkitteten Kiese bildeten eine Art "Waschbeton", der sich für die Bearbeitung hervorragend eigne. Zudem fehlten hier die sonst üblichen Klüfte im Felsen an den Stellen hinter dem Großen Haus fast völlig.

Der erste Bohrkern aus dem Salzburger Mönchsberg zeigt bereits, wie kompakt das Konglomeratgestein ist. SF/Marco Borrelli

Der Umbau des Festspielbezirkes soll 2032 abgeschlossen sein. Wie hoch die Kosten sein werden, ist unklar. Der einst gesteckte Rahmen von 335 Millionen Euro dürfte aber nicht zu halten sein. Auch wenn es, wie der kaufmännische Direktor der Festspiele, Lukas Crepaz, in einem STANDARD-Interview sagte, müßig sei, über konkrete Summe zu sprechen, dürfte man sich doch weit über den einst veranschlagten Kosten wiederfinden. Zum Vergleich: Der erste Teilabschnitt der unterirdischen Verlängerung der Salzburger Lokalbahn vom Hauptbahnhof zum Mirabellplatz wird auf 200 Millionen Euro geschätzt. Während dieses Infrastrukturprojekt heftig umstritten ist, steht der Um- und Neubau des Festspielbezirkes politisch weitgehend außer Streit.

Chance für Verkehrslösung

Für die Salzburger und Salzburgerinnen von besonderem Interesse ist die neue Logistiklösung für den Festspielbezirk. Aktuell wird der gesamte Zu- und Abtransport über die Altstadt geführt. Wenn der Umbau abgeschlossen ist, soll der Anlieferverkehr über das Neutor in den Berg hineinverlagert werden. Damit könnte auch eine Verkehrsberuhigung zwischen dem Neutor und der Salzach einhergehen. Bis dato läuft der gesamte Durchzugsverkehr immer noch mitten durch den Weltkulturerbe-Bezirk. Die von Verkehrsplanern und -planerinnen wiederholt vorgeschlagene Beschränkung auf den unbedingt notwendigen Ziel- und Quellverkehr ist bisher immer am Widerstand der ÖVP gescheitert. (Thomas Neuhold, 31.8.2023)