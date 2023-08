Ist zu Weihnachten wieder im Fernsehen zu sehen: Helene Fischer. IMAGO/osnapix

Wien - Die "Helen Fischer Show" kehrt zurück: Erstmals seit 2019 ist das Erfolgsformat zu Weihnachten wieder im Fernsehen zu sehen. Nach der Ankündigung des Schlagerpopstars bestätigte auch der ORF, dass die Konzertshow wie im ZDF am 25. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen sein wird. Das quotenstarke Format wurde zuletzt 2019 ausgestrahlt, war in den Folgejahren wegen Corona und anderer "Unwägbarkeiten" aber ausgefallen. (APA, 30.8.2023)