Ein paar hochprozentige Getränke, und schon kommt es einem so vor, als wäre die in schummriges Licht getauchte Bar voller begehrenswerter Gäste – im englischen Sprachraum kennt man das Phänomen als "beer goggles", im Deutschen spricht man deutlich derber vom "Schönsaufen": Angeblich – so die vielfach tradierte Geschichte – lässt einen ein entsprechend erhöhter eigener Alkoholpegel andere Menschen attraktiver erscheinen. Nüchtern (und womöglich verkatert) und bei Tageslicht betrachtet würde man diese Personen demnach viel weniger anziehend finden.

Entgegen anekdotischer Evidenz oder vielleicht auch persönlicher Erfahrung mancher Leserinnen und Leser handelt es sich dabei jedoch offenbar um einen Mythos. Eine aktuelle Studie mit zugegeben überschaubarer Teilnehmerzahl fand jedenfalls keinen Beleg dafür, dass dieses Phänomen tatsächlich existiert. Eine andere weitverbreitete Trinkerfahrung konnte hingegen sehr wohl zumindest untermauert werden: Alkohol stärkt das Selbstvertrauen, wodurch es einem leichter fällt, einen attraktiven Menschen beim abendlichen Fortgehen anzusprechen.

Rauschig Bilder beurteilen

Obwohl die Vorstellung weitverbreitet ist, dass die Höhe des Blutalkoholspiegels in direktem Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Attraktivität anderer Leute steht, lagen dazu bisher kaum handfeste wissenschaftliche Untersuchungen vor. Entsprechende Forschungsarbeiten mit wenig aussagekräftigen Resultaten beschränkten sich im Wesentlichen darauf, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu bitten, das Aussehen von Menschen auf Fotos sowohl im nüchternen als auch im berauschten Zustand zu beurteilen.

Daher entschlossen sich Molly A. Bowdring und Michael Sayette vom Stanford Prevention Research Center in Palo Alto, Kalifornien, zu einer interaktiveren Herangehensweise: Das Team rekrutierte 18 Paare männlicher Freunde in ihren 20ern für ein zweistufiges Experiment. Der Grund für die Einladung von Freunden statt Einzelpersonen war die Idee, die sozialen Interaktionen zu imitieren, die in einer realen Trinksituation auftreten könnten.

Zweimal ins Labor

Zum einen sollten die Teilnehmer die Anziehungskraft von Männern und Frauen bewerten, die ihnen auf Fotos und in Videos gezeigt wurden. Darüber hinaus aber wurde ihnen eröffnet, dass sie die Chance hätten, eine der Personen, die sie bewertet hatten, in einem zukünftigen Experiment zu treffen. Die am Test Beteiligten gaben also nicht nur Bewertungen aufgrund des Aussehens ab, sondern mussten auch angeben, wen sie gerne persönlich kennenlernen würden.

Um die Authentizität des Experiments zu erhöhen, sollten die gleichen Männerpaare das Labor zweimal besuchen. In einem Fall konsumierten sie Cocktails mit Wodka in einem Ausmaß, das ihnen einen Blutalkoholspiegel von etwa 0,8 Promille bescherte. Bei der anderen Gelegenheit tranken die Teilnehmer alkoholfreie Mocktails.

Die Auswertung der Fragebögen zeigte schließlich keine Spur eines Zusammenhangs zwischen Trunkenheit und Wahrnehmung: Entgegen der landläufigen Meinung fand das Team in den im "Journal of Studies on Alcohol and Drugs" präsentierten Ergebnissen also keinen Hinweis darauf, dass Alkohol andere Menschen attraktiver erscheinen lässt. "Der Effekt taucht zwar ab und zu in der Literatur auf, aber nicht so konsequent, wie man es erwarten könnte", sagte Sayette. "Der Alkoholkonsum beziehungsweise das Fehlen desselben zeigte bei uns jedenfalls keinen Unterschied bei der Bewertung des Aussehens durch die Teilnehmer."

Flüssiger Mut

Ein anderes ebenfalls allgemein bekanntes Phänomen hingegen wurde mit der Studie durchaus bestätigt: Unter Alkoholeinfluss waren die Männer 1,71-mal eher bereit, eine der vier am besten bewerteten Kandidatinnen für ein späteres Treffen auszuwählen, als wenn sie nüchtern waren.

Dies deutet darauf hin, dass Alkohol unser Urteil über die Schönheit anderer Menschen nicht verfälscht, sondern vielmehr das Vertrauen in das eigene Verhalten bei sozialen Interaktionen stärkt. Mit anderen Worten: Die "beer goggles" gibt es nicht, "flüssigen Mut" dagegen sehr wohl. Allerdings stellt die niedrige Teilnehmerzahl diese Ergebnisse ebenso ein wenig infrage wie die Tatsache, dass Alkohol erwiesenermaßen auf die visuelle Verarbeitung und die kognitiven Funktionen Einfluss nimmt. Möglicherweise stellt sich der hier nicht beobachtete Effekt zur Wahrnehmung von Attraktivität erst bei höheren Alkoholmengen ein.

Vorsicht sei in jedem Fall im Umgang mit Alkohol geboten, gerade in Hinblick auf seine mutmachenden Wirkung, das unterstreiche ihre Studie einmal mehr, so Bowdring: "Sie zeigt, dass sich die sozialen Motivationen und Absichten beim Trinken in einer Weise verändern, die kurzfristig attraktiv, langfristig aber möglicherweise schädlich ist." (Thomas Bergmayr, 31.8.2023)