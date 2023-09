Von der Renaissance bis in die Avantgarde: In den großen Museen der Hauptstadt startet die neue Saison. Ein Überblick

"Michelangelo und die Folgen" in der Albertina

Die große Herbstausstellung der Albertina stellt unter dem Titel Michelangelo und die Folgen die Darstellung des menschlichen Akts in den Mittelpunkt. Insbesondere widmet sie sich dem Hauptmeister der Renaissance, der diese Entwicklung maßgeblich prägte – Michelangelo Buonarroti. Welchen bedeutenden Einfluss der Italiener auf Künstler seiner Zeit und darüber hinaus bis ins 20. Jahrhundert hatte, möchte die Schau mit ergänzenden Werken von Raffael, Dürer, Rembrandt, Rubens und sogar Klimt und Schiele beweisen. Hauptattraktion sind Schlüsselwerke Michelangelos wie Zeichnungen aus der Sixtinischen Kapelle. 15. September bis 14. Jänner 2024

"Männlicher Rückenakt" von Michelangelo Buonarroti aus dem Jahr1504. Albertina, Wien

"Louise Bourgeois. Unbeirrbarer Widerstand" im Unteren Belvedere

Zum ersten Mal werden die Gemälde der französisch-amerikanischen Künstlerin Louise Bourgeois in einer umfassenden Einzelausstellung in Europa präsentiert. Das Untere Belvedere kombiniert ihr malerisches Werk mit späten Skulpturen und Rauminstallationen sowie Grafiken zu einem Gesamtpaket des sieben Dekaden umfassenden Œuvres. Anerkennung fand die 2010 verstorbene Bourgeois mit ihren monumentalen Spinnenskulpturen erst in den 1990er-Jahren, die heute zu ihrem unverkennbaren Schlüsselwerk zählen. Einer der einflussreichsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts wird hier gehuldigt. 22. September bis 28. Jänner 2024

Gemälde "Femme Maison" von Louise Bourgeois aus den Jahren 1946/47. Christopher Burke / The Easton Foundation / Bildrecht, Wien 2023

"Raffael. Gold & Seide" im KHM

Ein weiterer bedeutender Protagonist der Renaissance tritt diesen Herbst im Kunsthistorischen Museum (KHM) auf: der populäre Künstler Raffaello Santi. Die umfassende Sonderausstellung Raffael. Gold & Seide feiert das in der Repräsentations- und Festkultur so bedeutende Medium der monumentalen Tapisserie. Ausgehend von den prunkvollen und aufwendig gefertigten Wandbehängen nach den Raffael'schen Designvorlagen wird darin die Entwicklung der Tapisseriekunst des 16. Jahrhunderts erzählt. Der Fokus auf dieses ansonsten weniger beachtete Medium gewährt außerdem einen Einblick in den reichen Bestand des KHM. 26. September bis 14. Jänner 2024

Von Raffael entworfen: aus einer neunteiligen Tapisserieserie mit Szenen aus der Apostelgeschichte um 1600. KHM-Museumsverband

"Gabriele Münter. Retrospektive" im Leopold-Museum

Mit einer umfassenden Personale würdigt das Leopold-Museum diese Saison eine der wichtigsten Protagonistinnen der deutschen Avantgarde und widmet Gabriele Münter als erste österreichische Institution eine derartige Ausstellung. In insgesamt zwölf Themenbereichen werden das Leben, künstlerisches Schaffen und die multiplen Stile der expressionistischen Malerin aufbereitet. Die rund 140 ausgestellten Werke, darunter Ölgemälde, Fotografien, Zeichnungen sowie kunsthandwerkliche Objekte, machen eindeutig klar, dass Münter mehr als die "Frau an der Seite Kandinskys" war. 20. Oktober bis 18. Februar 2024

Gemälde "Früchte und Blumen" der deutschen Avantgardekünstlerin Gabriele Münter aus dem Jahr 1909. ALBERTINA, Wien – Sammlung Batliner, Foto: Fotostudio Heinz Preute, Vaduz / Bildrecht, Wien 2022

"Fabric of Community. Textil und Keramik in der zeitgenössischen Kunst" im Mak

Das Museum für angewandte Kunst (Mak) hat seine große nächste Ausstellung nicht für den Herbst, sondern für Mitte Dezember geplant, sie kündigt sich allerdings mit einem aktuellen Thema an. Mit der Gruppenschau Fabric Community. Textil und Keramik in der zeitgenössischen Kunst werden zwei Kunstformen aufgegriffen, die nicht nur kulturelle Träger von Geschichte sowie bedeutende Avantgarde-Medien, sondern auch beliebte Stoffe der heutigen Künstlergenerationen darstellen. Von handwerklichen Prozessen ausgehend, bewegt man sich hier an der Schnittstelle zwischen angewandter und bildender Kunst. 13. Dezember bis 28. April 2024 (Katharina Rustler, 4.9.2023)