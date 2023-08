In zwölf Anläufen gelang Rapid noch nie ein Europacup-Sieg in Italien. Kapitän Burgstaller und Schick fallen verletzt aus

Matthias Seidl im Duell mit Fiorentinas Arthur Cabral. EPA/MAX SLOVENCIK

Florenz - Rapid hat die letzte Voraussetzung erfüllt, die Hütteldorfer sind am Mittwoch in Florenz eingetroffen, um heute das Rückspiel des Playoff zur Conference League gegen Fiorentina zu bestreiten (20 Uhr, live ORF 1). Die Fußballpartie beginnt mit einem 1:0-Vorsprung, das ist kein dickes Polster, aber besser als ein Stein am Schädel.

Die Statistik spricht eindeutig gegen Rapid, in zwölf Versuchen wurde noch nie ein italienischer Verein aus dem Europacup geworfen, geschweige denn in Italien ein Spiel gewonnen. 1973 gab es im Achtelfinale des Cup der Cupsieger ein 0:0 beim AC Milan, 2016 in der Europa League bei Sassuolo ein 2:2. Sonst war nichts Zählbares dabei. Auch nicht beim einzigen Gastspiel bei Fiorentina, das 1961 im Achtelfinale des Cup der Cupsieger mit 1:3 verloren ging.

Ausfälle

Trainer Zoran Barisic sagt: "Wir brauchen das Scheiß-Mich-Nix-Gen." Torjäger Guido Burgstaller und Thorsten Schick benötigen es nicht, sie fallen aufgrund von muskulären Problemen aus, was sehr bitter ist. Ebenso nicht mit dabei sind der neue Abwehrchef Nenad Cvetkovic, Aleksa Pejic und Lukas Grgic. Sie fehlten auch schon im Hinspiel. "Schwerwiegende Ausfälle, die wir zu verkraften haben. Das macht die Sache für uns alles andere als einfacher. Andere Spieler haben jetzt die Chance, sich zu präsentieren", sagte Barisic. Mit der Entwicklung seines Teams ist er zufrieden. "Rapid macht Spaß."

Leopold Querfeld und Matthias Seidl sind besonders gut aufgelegt, Ralf Rangnick hat sie erstmals in den Nationalteamkader einberufen. "Das gibt ihnen einen zusätzlichen Schub, vielleicht noch nicht jetzt, aber nach der Länderspielpause werden sie mit einer ganz anderen Energie zurückkommen." Tormann Niklas Hedl ist der dritte Rapidler im Aufgebot, er hat bereits Energie für Florenz. "Wir sind bereit, versuchen, das Unmögliche möglich zu machen."

"Hexenkessel"

Barisic erhofft sich, dass seine Kicker in einem "Hexenkessel" und vor einem "typisch heißblütigen Publikum" im mehr als 40.000 Zuschauer fassenden Stadio Artemio Franchi selbstbewusst auftreten. "Wir spielen aber mit sehr vielen jungen Spielern, da weiß man oft nicht was einen erwartet, es kann innerhalb von fünf Minuten schwanken von ganz oben nach ganz unten." Nur Nicolas Kühn wird verhindern, dass neuerlich eine rein österreichische Auswahl auf dem Platz stehen wird.

Man dürfe auch bei einem etwaigen Rückstand nicht die Nerven verlieren. Barisic: "Wir müssen physisch und psychisch übers Limit gehen und auch Glück haben, wenn wir Erfolg haben wollen. Denn von der Papierform haben wir keine Chance." Für den Fall der Fälle wurde immerhin auch ein Elfmetertraining absolviert.

Rapids Generalprobe lief ergebnistechnisch schief, das 1:1 gegen die WSG Triol war von der Leistung her passabel, man scheiterte am Chancenwucher. Fiorentina vergab gegen Lecce ein 2:0, Endstand 2:2.

Barisic hat die Partie auf Video gesehen. "Sie haben extrem viel Qualität, aber sie haben sich in der zweiten Halbzeit abkochen lassen." Marco Grüll, der Elfmetertorschütze aus dem Hinspiel, könnte seine letzte Partie für Rapid bestreiten, ein Transfer irgendwohin ist noch nicht vom Tisch.

Ein Aufstieg würde sich auch finanziell lohnen, warten doch ein Gruppenphasen-Startgeld von 2,94 Millionen Euro plus Ticketeinnahmen von drei Heimspielen und etwaige Erfolgsprämien. (Christian Hackl, 31.8.2023)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen:

Fußball-Conference-League, Play-off, Rückspiel

ACF Fiorentina - SK Rapid Wien (Florenz, Stadio Artemio Franchi, Donnerstag, 20.00 Uhr/live ORF 1, SR Simovic/SRB). Hinspiel: 0:1 - der Aufsteiger steht in der Gruppenphase.

Fiorentina: Terracciano - Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi - Mandragora, Arthur - Gonzalez, Bonaventura, Brekalo - Beltran

Es fehlen: Amrabat (nicht im Kader), Barak, Jovic, Kokorin (nicht bei UEFA genannt), Castrovilli, Pierozzi, Sabiri, Ikone (alle verletzt)

Rapid: Hedl - Oswald, Querfeld, Hofmann, Auer - Kerschbaum, Sattlberger - Kühn, Seidl, Grüll - Mayulu

Es fehlen: Burgstaller, Schick (muskuläre Probleme), Cvetkovic (Kreuzbandriss), Pejic (Schambein), Grgic (Trainingsrückstand)