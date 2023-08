17.00 TALK

Braunau und das Hitler-Erbe – wie schwer wiegt der Geburtsort in der Gegenwart? Bei Martin Wassermair sind Johannes Waidbacher (Bürgermeister von Braunau, ÖVP) und Günter Schwaiger (Filmemacher und Produzent) zu Gast. Bis 18.00, dorftv.at

19.40 REPORTAGE

Re: Schüler, aber obdachlos – Wie Frankreichs Lehrer helfen Rund 42.000 Schülerinnen und Schüler schlafen in Frankreich jede Nacht in notdürftigen Unterkünften wie Autos, Wohnwagen oder besetzten Häusern. Viele Lehrerinnen und Lehrer in Paris, Lyon und anderen Städten versuchen ihnen zu helfen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKU & DISKUSSION

Evolution der Blütenwelt – wie Blumen die Erde erobern Blumen haben selbst lebensfeindliche Standorte unseres Planeten erobert. Heute machen sie 90 Prozent aller Landpflanzenarten aus. Wie konnte sich diese erstaunliche Vielfalt entwickeln? Zum Thema Artenvielfalt und Bio-Resilienz diskutiert Gert Scobel ab 21.00 mit seinen Gästen. Bis 22.00, 3sat

20.15 DOKUMENTARFILM

Das Riesending Rund 20 Kilometer winden sich die Gänge in den Untersberg im Berchtesgadener Land in Bayern. Die Doku zeigt eine Gruppe von fünf Höhlenforschern auf der Suche nach dem Ende des Riesendings, Deutschlands größter bekannter Schachthöhle, mehrere Tagesreisen entfernt vom hochalpinen Eingang auf dem Untersberg-Plateau in Bayern. Bis 21.45, Arte

21.45 STAFFELFINALE

The Paradise – Staffel 2 (5–8/8) (GB 2013, David Drury) Die letzten vier Folgen der zweiten Staffel über die menschlichen Verstrickungen in einer britischen Kleinstadt in den 1870er-Jahren rund um das prächtige Kaufhaus The Paradise. Der Stoff der britischen BBC-Serie basiert auf Émile Zolas Roman Das Paradies der Damen, dessen Handlung von Paris ins nördliche England verlegt wurde. Bis 1.20, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Im ORF-Wirtschaftsmagazin geht es um die Weichenstellung Schulstart, um die Debatte um eine fleischlose Kochlehre und Ältere im Vormarsch. Bis 23.05, ORF 2

22.55 DOKUMENTATION

Berlin – Schicksalsjahre einer Stadt Die 1970er-Jahre als Jahrzehnt des Aufbruchs, zwischen Fortschrittsglauben und Tradition, Freizügigkeit und Prüderie: ein doppelter Blick auf West- und Ostberlin. Bis 0.25, 3sat

23.05 TALK

Stöckl Der Musiker Hubert von Goisern und der Autor Heinz Nussbaumer zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

Gehen eine Scheinehe miteinander ein: Birol Ünel als Cahit und Sibel Kekilli als Sibel in "Gegen die Wand", RBB, 0.55 Uhr. Foto: rbb / NDR / Kerstin Stelter

0.55 BEZIEHUNGSDRAMA

Gegen die Wand (D/TRK 2004, Fatih Akin) Mit der turbulenten Geschichte einer jungen, in Deutschland geborenen und aufgewachsenen Türkin heimste Regisseur Fatih Akin 2004 unter anderem den Goldenen Bären der Berlinale ein. Das vibrierende Zentrum des Films: Sibel Kekilli in ihrer ersten Spielfilmrolle. Bis 2.50, RBB