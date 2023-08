Das System der Staatsführung in Peking verfolgt ein einfaches Prinzip: "Wenn sich die Bevölkerung nicht in die Politik einmischt, sorgt die Regierung für zunehmenden Wohlstand." Das hat lange und gut funktioniert. Doch nun strauchelt die chinesische Wirtschaft massiv, ist in eine Deflation gerutscht, und für ausländische Investoren haben Länder wie Vietnam an Attraktivität gewonnen. Das erhöht allmählich auch den Druck von der Basis – etwa weil der Immobiliensektor in einer schweren Krise ist, wodurch Wohnungen und Häuser an Wert verlieren.

Das zwingt China, sich in seiner wirtschaftspolitischen Position zu bewegen. In einem ersten Schritt hat der chinesische Botschaftssprecher Liu Pengyu in Washington angekündigt, den Marktzugang für ausländische Unternehmen zu erleichtern: "China wird seine Türen noch weiter für die Welt öffnen." Konkrete Maßnahmen kündigt er jedoch nicht an und lassen sich daraus auch nicht ableiten.

Die US-HandelsministerinGina Raimondo ist auf Vermittlungsreise in China, und ihre Worte dürften etwas bewegen. REUTERS/ALY SONG

Liu reagierte damit auf eine Äußerung von US-Handelsministerin Gina Raimondo bei ihrem Besuch in China. Sie hatte erklärt, US-Unternehmen hätten ihr gesagt, China sei "uninteressant" geworden.

Kein Durchbruch, aber ein Signal

Wifo-Ökonom und WU-Professor Harald Oberhofer sieht in der chinesischen Ankündigung noch keinen Durchbruch, aber ein Signal: "Die USA fordern schon lange eine Handelsliberalisierung von China. Dazu kommen die schlechte Entwicklung der chinesischen Wirtschaft und der geopolitische Streit zwischen den beiden Großmächten." Das deute auf eine gewisse Verhandlungsbereitschaft hin. Man müsse jedoch auch beachten, dass die Ankündigung vom chinesischen Botschaftssprecher in Washington kommt und nicht von der Regierung in Peking.

Die Ankündigung könnte Schwung in einen historisch gewachsenen Konflikt bringen, der China jetzt etwas auf den Kopf zu fallen droht. Diverse Umfragen unter Unternehmen zeigen, dass ein Großteil Investitionen in China hochfahren würde, fielen bestehende Hindernisse weg. Zu den genannten Problemen zählt eingeschränkter Marktzugang ebenso wie Beschränkungen durch Behörden. Außerdem gebe es oft keinen fairen Wettbewerb zwischen einheimischen und ausländischen Unternehmen. Mehr als jeder vierte Betrieb klage über erzwungene Technologietransfers.

Der chinesische Botschaftssprecher gibt sich naturgemäß optimistisch. Laut ihm wollen die meisten der 70.000 US-Unternehmen, die derzeit in China Geschäfte machten, bleiben, und fast 90 Prozent würden profitabel wirtschaften.

Geopolitischer Konflikt

Die geopolitische Situation zwischen den USA und China ist dennoch äußerst angespannt, schließlich gibt es auch Entwicklungen in die andere Richtung. Zuletzt hatte China scharf kritisiert, dass die US-Regierung mit Exportkontrollen den Zugang der Volksrepublik zu besonders leistungsfähigen Halbleitern behindere. Peking hatte seinerseits Exportkontrollen für wichtige Rohstoffe für die Chipproduktion angekündigt. "Man will in China mit der Ankündigung anscheinend eine gewisse Entspannung in den Konflikt bringen. Was in einem staatskontrollierten Wirtschaftssystem wirklich passiert, lässt sich kaum vorhersagen", meint Oberhofer.

Wie viele andere Experten zeigt er sich überrascht von der passiven Haltung der chinesischen Regierung. Trotz Deflation und der mageren Aussichten gibt es keine großen Investitionspakete oder Konjunkturmaßnahmen, die den Konsum ankurbeln sollen. Möglich sei, dass in der chinesischen Staatskasse das Geld für solche Schritte fehlt.

Doch wenn es mit der chinesischen Wirtschaft bergab geht, bleibt meist auch schnell die Transparenz auf der Strecke. Wirtschaftsforscher etwa sind angehalten, sich nicht negativ über die Konjunktur zu äußern. Dass sich China wirtschaftlich abschottet, dürfte aber fürs Erste vorbei sein. (Andreas Danzer, 30.8.2023)