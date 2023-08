Rein statistisch handelt es sich bei Gabun um einen der politisch stabilsten Staaten der Welt: Lediglich drei Präsidenten regierten das Land seit der Unabhängigkeit im Jahr 1960. Und fast 56 der 63 Jahre hieß der Präsident Bongo. Die Wirtschaftsleistung ist dank der Ölexporte vergleichsweise hoch.

Ali Bongo wurde vom Militär unter Hausarrest gesetzt. AFP/UNKNOWN SOURCE/-

Doch die Statistik trügt: Von den Öleinnahmen profitierten nur wenige, während ein großer Teil der Bevölkerung in Armut lebt. Die Ölförderung ist rückläufig, die Vorräte bald erschöpft. Gabun ist durch Korruption und Misswirtschaft zerrüttet.

All dies ist eng mit der Familie Bongo verbunden, die über Jahrzehnte Reichtümer anhäufen konnte: Ali Bongo Ondimba gilt – nach Marokkos König – als zweitreichster Staatschef Afrikas. Nun wurde er weggeputscht.

Präsidentenspross

Geboren wurde Ali 1959 als Alain Bernard Bongo in Brazzaville in der benachbarten Republik Kongo, wo sein Vater Albert-Bernard französischer Luftwaffenoffizier war. Nachdem Gabun die Unabhängigkeit erlangt hatte, ging Bongo senior in die Politik und stieg 1966 zum Vizepräsidenten auf.

Nach dem Tod von Präsident Léon M’ba im Jahr darauf wurde der erst 32-jährige Bongo als Präsident eingesetzt. In den folgenden vier Jahrzehnten ließ er sich sechsmal wiederwählen. In den 1970ern konvertierte er samt Familie zum Islam und nannte sich fortan Omar Bongo, während sein Sohn zu Ali wurde.

Der Präsidentenspross erhielt eine Ausbildung an einer französischen Privatschule und studierte Jus an der Sorbonne. Von der Universität Wuhan hält er ein Ehrendoktorat. Seit 1989 ist Bongo mit der Französin Sylvia Valentin verheiratet, deren Vater Chef einer gabunischen Versicherung ist. Mit ihr hat er vier Kinder.

Scheidung von Zweitfrau

Fünf Jahre nach der ersten Hochzeit heiratete Bongo seine zweite Frau, die US-Amerikanerin Inge Lynn Collins. Mit ihr lebte er in Los Angeles, bevor er Präsident wurde. Bei seinem Amtsantritt war das Paar bereits getrennt, und Inge lebte mit ihrem Adoptivsohn von Essensmarken. Später ließ sie sich scheiden – Bongo habe sie wie einen Zombie behandelt.

Dieser ließ sich nach dem Tod seines Vaters 2009 zum Präsidenten wählen, was er 2016 und zuletzt am vergangenen Wochenende wiederholte. Bei allen drei Wahlgängen wurde jedoch nach Ansicht der Opposition betrogen.

Wie in manch anderem Despoten schlummert auch in Ali Bongo eine Künstlerseele: 1978 brachte er das Funk-Album A Brand New Man heraus. Nun wird wohl ein ganz neuer Mann Präsident in Libreville. (Michael Vosatka, 30.8.2023)