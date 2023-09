Eklat in der OSZE. Der Verdacht: Russische Spione haben die Friedensorganisation unterwandert. Ihre Aufgabe: die internationale Zusammenarbeit zu sabotieren, während Russland die Ukraine überfällt. Die Spionage soll mitten in Österreich stattfinden, am OSZE-Sitz in der Wiener Hofburg. Eben hier werkt eine mysteriöse Dolmetscherin, die schon lange im Visier von Geheimdiensten weltweit steht. Wir sprechen heute mit Investigativredakteur Fabian Schmid und Auslandsredakteur Gerald Schubert vom STANDARD darüber, was wir über diese Spionin wissen und wie Russland unter dem Deckmantel der Diplomatie die internationale Friedensarbeit lahmlegt. (red, 1.9.2023)

Dieser Podcast wird unterstützt von Donau Versicherung. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Donau Versicherung