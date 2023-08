Die protektionistische Natur der heutigen Industriepolitik sollte der Linken zu denken geben, schreibt Robert Skidelsky, britisches Oberhaus-Mitglied, emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre und Autor einer Biografie des berühmten Ökonomen John Maynard Keynes, in seinem Gastkommentar.

Ob in den USA oder Großbritannien (im Bild Labour-Schattenkanzlerin Rachel Reeves): Die heutige Wirtschaftspolitik steht vor großen Herausforderungen. Hat sie die richtigen Lösungen? Foto: Getty Images / AFP / Spencer Platt

Im Jahr 2009, als die Weltwirtschaft noch unter dem Einfluss der globalen Finanzkrise stand, beobachtete der Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Lucas, alle seien nun "Keynesianer im Fuchsbau". Damit meinte er, bei schweren wirtschaftlichen Schocks müssten die fiskalpolitischen Normen einer Stabilisierung weichen.

Stellen wir uns das Szenario einer Krise ähnlich wie die Großen Depression 1929 bis 1932 vor, als die Arbeitslosigkeit auf 20 Prozent stieg. Sogar glühendste Antikeynesianer würden zustimmen, dass Regierungen, die in einer solchen Lage ihre Staatshaushalte ausgleichen wollen, die Sache nur noch schlimmer machen, indem sie der kollabierenden Wirtschaft noch mehr Kaufkraft entziehen. Daher ist es heute zur orthodoxen Ansicht geworden, dass Sparmaßnahmen nach einem solchen Schock nur schrittweise eingeführt werden sollten – obwohl sich die Politik zum Haushaltsausgleich verpflichten muss, da dies zur Erholung führt und Unternehmen das nötige Vertrauen für Investitionen gibt.

Die Ablehnung hoher öffentlicher Verschuldung geht aus der Doktrin des "crowding out" hervor, wonach eine gut regierte Privatwirtschaft alle verfügbaren Ressourcen nutzt. Öffentliche Investitionen, die statt auf Marktindikatoren auf willkürlichen Entscheidungen beruhen, sind demnach weniger effizient als Privatinvestitionen – und erzielen geringere oder gar negative Renditen.

Strenge Trennung

Die keynesianische Revolution hat die strenge Trennung zwischen öffentlichen und privaten Ausgaben infrage gestellt. Wachstum und Beschäftigung hängen laut Keynes davon ab, zwei Arten von Verschwendung zu verringern: dass manche Ressourcen nur ineffizient und andere gar nicht genutzt werden. Auch wenn der Kapitalismus den Sozialismus bei der Allokationseffizienz übertroffen hat, verlässt er sich auf unsichere Gewinnerwartungen, wodurch potenzielle Ressourcen ungenutzt bleiben. Konsequenterweise befindet sich die kapitalistische Wirtschaft in einem Zustand unausgenutzter Produktionspotenziale. Keynes’ Kompromiss: Aufgrund seiner Effizienzvorteile wollte er das System der freien Marktwirtschaft beibehalten, sprach sich aber gleichzeitig für autonome öffentliche Investitionen aus, um die Vollbeschäftigung zu sichern.

"Regierungen wollen teure Projekte starten, aber dabei werden sie von einem ökonomischen Dogma behindert."

Dieser keynesianische Kompromiss stellt die heutige Wirtschaftspolitik vor ein Dilemma: Die Regierungen wollen teure Projekte gegen globale Herausforderungen wie den Klimawandel starten, aber dabei werden sie von einem ökonomischen Dogma behindert, laut dem solche Investitionen unvermeidlich Ressourcen in weniger effiziente Bahnen lenken oder die Inflation anheizen. Wenn in einer Volkswirtschaft bereits Vollbeschäftigung herrscht, so die Theorie, kann sie nicht gleichzeitig mehr Waffen und mehr Butter herstellen.

Nehmen wir US-Präsident Joe Bidens (falsch benanntes) Inflationsverringerungsgesetz mit Investitionen von 369 Milliarden US-Dollar zum Kampf gegen den Klimawandel und für eine sichere Energieversorgung. Um den Haushalt auszugleichen, werden zusätzliche 739 Milliarden US-Dollar an Einnahmen veranschlagt, die aus höheren Unternehmenssteuern und der Preisreform verschreibungspflichtiger Medikamente stammen sollen. Die politische Strategie dabei: Die Ausgaben entsprechen umweltpolitischen Zielen, die Steuererhöhungen sollen fiskalpolitische Falken milde stimmen. Letztlich ist das Gesetz eine als Sparprogramm verkleidete Haushaltsexpansion.

Gute Idee

Dieses Paket basiert auf einer guten Idee, dem "budgetneutralen Multiplikator": Zusätzliche Staatsausgaben erzeugen mehr Nachfrage, als ihr durch eine gleich hohe Steuererhöhung entzogen wird, da ein Teil des durch die Steuern umgeleiteten Geldes nicht ausgegeben, sondern gespart worden wäre. Dies ist eine entscheidende Antwort auf die simple These des "crowding out". Aber der budgetneutrale Multiplikator ist ein Zaubertrick, der sich nicht zu seinem keynesianischen Ursprung bekennen darf.

Die Europäer sind von solchen gefährlichen Gedanken noch weiter entfernt. Die Aufbau- und Resilienzfazilität, 2021 in der EU eingeführt, um ihre Volkswirtschaften im Umgang mit den Pandemiefolgen zu unterstützen, ist ein Schuldenfinanzierungsprogramm, dessen Rückzahlungslast von den Steuerzahlenden getragen werden muss.

Traditionelles Patt

Und als die britische Schattenkanzlerin Rachel Reeves den neuen Plan der Labour-Partei vorstellte, jährlich zusätzliche 28 Milliarden Pfund für grüne Investitionen auszugeben, betonte sie, dass dabei die "fiskalen Regeln" beachtet werden müssen und der Plan die Verschuldungsquote des Landes verringern würde. Aber wie dies durch die zusätzlichen Ausgaben erreicht werden sollte, sagte sie nicht.

"Kann Wohlstand und dessen faire Verteilung besser durch private oder öffentliche Ausgaben gewährleistet werden?"

Mit dem Niedergang des keynesianischen Interventionismus sind die heutigen politischen Diskussionen wieder zu einem traditionellen Patt zurückgekehrt: dem zwischen einer marktwirtschaftlichen Angebotspolitik und einem ebenfalls angebotsorientierten Ansatz, der aber in der Industriepolitik wurzelt. Dies erinnert an die kapitalistisch-sozialistische Spaltung des frühen 20. Jahrhunderts. Damals wie heute ging es in der ökonomischen Debatte darum, ob Wohlstand und dessen faire Verteilung besser durch private oder öffentliche Ausgaben gewährleistet werden kann.

Dieses mikroökonomische Dilemma wurde von der keynesianischen Revolution umschifft, die ein neues Konzept, die Makroökonomie, einführte, bei dem es nicht so sehr um die Insuffizienz des Angebots ging, sondern eher um die der Nachfrage. Genau dies ist es, was in der wirtschaftspolitischen Debatte fehlt. Es wird angenommen, das Engagement für öffentliche Investitionen sei schädlich und müsse von Fiskalregeln begleitet werden. Politikerinnen und Politiker müssen überzeugend darstellen, dass ihre industriepolitischen Vorschläge Wachstum und Beschäftigung steigern – und ihre eigenen Haushaltsprinzipien nicht verletzen.

Kriegerischer Rahmen

Der beunruhigendste Aspekt von Reeves’ "Securonomics" ist, dass sie in einer Art kriegerischem Rahmen stattfindet – mit der Andeutung, Großbritannien und andere Länder sollten nur mit Verbündeten Handel treiben und alle anderen Produktionsleistungen ins Land zurückholen. Die protektionistische Natur der heutigen Industriepolitik sollte der Linken zu denken geben.

Dass weiter über die Zukunft des Kapitalismus debattiert wird, ist zweifellos wichtig. Die Schocks der letzten zwei Jahrzehnte waren keine Zufälle, sondern die Folge eines grundlegend fehlerhaften, korrumpierten Systems. Verengt man die politische Debatte allerdings auf eine Entscheidung zwischen Marktfundamentalismus und Protektionismus, übersieht man die Möglichkeit konstruktiver politischer Führung. Bevor wir den kapitalistisch-sozialistischen Konflikt als unvermeidlich akzeptieren, wäre es klug, dem Keynesianismus eine weitere Chance zu geben. (Robert Skidelsky, Übersetzung: Harald Eckhoff, Copyright: Project Syndicate, 31.8.2023)