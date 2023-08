Dass Wohnungen in Neubauten nicht erfasst sind, entwertet den an sich sinnvollen Vorstoß der Regierung. Die Bremse wird erst wirken, wenn die aktuelle Krise vorbei ist

Es ist vermutlich eine simple Gleichung der ÖVP-Strategen. Je näher der reguläre Termin für die Nationalratswahl 2024 rückt und je höher die Inflationsrate in Österreich ausfällt, umso eher muss sich die Volkspartei bei Themen bewegen, bei denen sie lieber stillhalten will. Nur so lässt sich erklären, dass die ÖVP ihre monatelange Blockade gegen eine Mietpreisbremse plötzlich aufgegeben hat.

Die neue Regelung ist tatsächlich ein Schritt vorwärts. Volkswirtschaftlich ist ein Mietpreisdeckel derzeit sinnvoll, weil hier die Ursache der Teuerung direkt bekämpft wird. Das wurde über die vergangenen Monate zu oft vernachlässigt. Die türkis-grüne Regierung hat zwar ein Hilfspaket nach dem anderen aufgelegt, weite Teile der Bevölkerung wurden für die hohe Inflation kompensiert. Untätigkeit muss sich Türkis-Grün also nicht vorhalten lassen. Aber zu oft wurde Geld mit der Gießkanne verteilt.

Lange wehrte sich Bundeskanzler Karl Nehammers ÖVP dagegen, nun wird es einen Mietpreisdeckel geben. APA/GEORG HOCHMUTH

Diese Strategie hat dazu beigetragen, die Teuerung anzufachen. Und das viele Geld wurde ausgegeben, ohne bei Preisen Eingriffe zumindest zu versuchen. Deshalb werden die Lohnverhandler in der Metallindustrie im Herbst darüber streiten müssen, wie sie eine Jahresinflation von zehn Prozent abgelten – und nicht von sieben oder acht Prozent.

Teilkorrektur

Mit der Mietpreisbremse erfolgt nun eine Teilkorrektur dieses Wegs, weil der Preisauftrieb etwas gedämpft wird. Allerdings sind so viele Einschränkungen und Ausnahmen vorgesehen, dass die Wirkung des Deckels nicht überschätzt werden darf. Das versüßt das Paket für Vermieter. Die ÖVP weiß eben, wie man selbst beim Einlenken dafür sorgt, die eigene Klientel nicht vor den Kopf zu stoßen.

So greift der Deckel am freien Wohnungsmarkt nicht, was im Wesentlichen alle nach 1945 errichteten Wohnhäuser ausnimmt. Ein Viertel der Mieter schaut damit durch die Finger. Das ist aus mehreren Gründen schlecht. Hier leben vermehrt sozial benachteiligte Gruppen, die keinen Weg in Gemeindewohnungen, Genossenschaften oder den Altbau finden. Dass der Deckel für den Neubau nicht gilt, sorgt auch dafür, dass seine dämpfende Wirkung auf die Inflation geringer ausfällt. Dabei gibt es keinen zwingenden Grund dafür, dass Mieten 1:1 mit der Inflation steigen und hier Anstiege nicht befristet begrenzt werden können. Zumindest für Wohngebäude, die vor dem Jahr 2000 errichtet wurden, wäre das eine Option: Damit wäre ein Eingriff erfolgt, ohne Investitionen in den Wohnbau zu behindern, weil neue Projekte nicht erfasst worden wären.

Gut ist, dass die Regelung im Altbau greift, wo die Mieten über die vergangenen zwei Jahre um 15 Prozent und im Schnitt um 500 Euro gestiegen sind. Die Neuregelung sorgt dafür, dass die nächste Mietpreissteigerung im April 2025 spürbar geringer ausfallen wird, auch wenn dann 2026 entgegen der bisherigen Regel wieder erhöht werden kann. Aber die Jahreszahlen zeigen schon das nächste Problem auf: Der Deckel kommt zu spät. Er wird die Inflation zu einem guten Teil erst 2025 abschwächen, wenn die aktuelle Krise wohl lange vorbei ist.

Spannend ist, was SPÖ und FPÖ jetzt tun. Für die Gesetzesänderungen braucht es eine Zweidrittelmehrheit. In das Vorhaben waren beide Parteien nicht eingebunden. Das garantierte die Überraschung darüber, dass die Koalition ein Paket vorlegte. Es macht aber die Einigung mit der Opposition nicht leichter. Nun sind die Strategen dort am Zug. (András Szigetvari, 30.8.2023)