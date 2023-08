Ein technischer Fehler beim Vorflügel zwang die Piloten zur Rückkehr. Erst am Sonntag kam es beim gleichen Flug zu einem Zwischenfall

Bei der Aua kam es zu Zwischenfällen bei Flügen von Wien nach New York. APA/ROBERT JAEGER

Wien – Ein Flugzeug der Austrian Airlines ist am Mittwoch nach dem Start Start vom Flughafen Wien-Schwechat umgedreht. "Nach dem Start von Flug OS 087 von Wien nach New York (JFK) konnten die Vorflügel aufgrund eines technischen Fehlers nicht wieder eingefahren werden, weshalb das Flugzeug aus Sicherheitsgründen umkehrte. Das Flugzeug ist nach etwas mehr als einer Stunde nach Start sicher und ohne Zwischenfälle in Wien zurückgelandet", hieß es.

Laut dem Portal "Austrian Wings" flog die Boeing 767 im Bereich Purkersdorf, Mistelbach und Laa an der Thaya mehrere Schleifen, ehe sich die Piloten schließlich für den Landeanflug positionierten und auf der Piste 34 aufsetzten. Erst am Sonntag hatte der gleiche Flug der Austrian die Reise nach New York wegen eines Vogelschlages abbrechen müssen.

Laut Austrian Airlines wurde das Flugzeug am Nachmittag technisch überprüft. "Betroffene Passagiere werden so rasch wie möglich umgebucht", teilte das Unternehmen in einem Statement mit. (APA, red, 30.8.2023)