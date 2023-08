Es geht nicht weiter. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AL BE

New York - Dominic Thiem hat am Mittwoch in der zweiten Runde der mit 65 Millionen Dollar dotierten US Open aufgeben müssen. Der 29-jährige Niederösterreicher lag in New York nach einem ansprechenden ersten Satz gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:7(1),0:1 zurück und konnte danach nicht mehr weiterspielen. Grund dafür dürften Magenprobleme sein. Thiem hatte schon seine US-Open-Generalprobe in Winston-Salem aufgrunddessen absagen müssen.

Damit war Sebastian Ofner der letzte Österreicher im Einzelbewerb der US Open. Der aktuell bestplatzierte ÖTV-Spieler spielt in der Night Session (ab 01.00 Uhr MESZ) im Arthur-Ashe-Stadium gegen den als Nummer zehn gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe.

Mit Stefanos Tsitsipas hat sich unterdessen ein großer Name am Mittwoch überraschend schon in der zweiten Runde verabschiedet. Die Nummer 7 des letzten Tennis-Majors des Jahres musste sich dem Schweizer Dominic Stricker nach 4:04 Stunden mit 5:7,7:6(2),7:6(5),6:7(6),3:6 beugen. Tsitsipas führte bei einer 2:1-Satzführung im vierten Satz schon mit 5:3, auch im ersten Satz hatte er bei 5:4 einen Satzball ausgelassen.

Weiter ist dafür Novak Djokovic. Der dreimalige US-Open-Sieger und Grand-Slam-Rekordchampion zeigte sich auch im zweiten Match bei seiner Titel-Mission in New York souverän. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten im ersten Satz besiegte er den Spanier Barnebe Zapata Miralles im Arthur Ashe Stadium in knapp zwei Stunden 6:4, 6:1, 6:1.

Bei den Frauen spielten sich Titelverteidigerin Iga Swiatek und Mitfavoritin Coco Gauff recht souverän in die dritte Runde: Die topgesetzte Polin ließ sich von der Australierin Daria Saville immerhin 93 Minuten aufhalten, ehe sie 6:3,6:4 gewann. "Ich bin einfach nur happy, in der dritten Runde zu stehen." Noch auf dem Platz gab sie Andy Murray einen Korb. Der Schotte hatte sie als ideale Mixed-Partnerin bezeichnet, doch sie meinte, sie möchte sich ganz aufs Einzel konzentrieren.

Auch Zuschauerliebling Gauff kam diesmal glatt weiter. Nach dem schwer erkämpften Auftaktsieg über die Deutsche Laura Siegemund gewann die 19-jährige US-Amerikanerin das Duell der Jungstars mit der erst 16-jährigen Russin Mirra Andrejewa 6:3,6:2.

Im Doppel ist der erste von fünf ÖTV-Doppelspielern bereits ausgeschieden. Sam Weissborn unterlag mit seinem monegassischen Partner Romain Arneodo dem Duo Nicolas Barrientos/Andre Goransson (COL/SWE) 6:7(5),4:6. (APA, red, 30.8.2023)